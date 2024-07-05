Di Marzio svela: "Interesse del Parma per Almqvist." Il giocatore piace anche a Fiorentina e Roma.

Secondo Di Marzio, l'esterno ex Lecce Almqvist interessa al Parma, neopromosso in Serie A. Su di lui anche Fiorentina e Roma

Tra i tanti nomi fatti nei primi giorni di calciomercato, Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, aveva rivelato un sondaggio di Fiorentina e Roma per l'ex giocatore del Lecce Pontus Almqvist. L'esterno d'attacco svedese è rientrato al Rostov dopo il prestito in Italia, ma potrebbe far presto ritorno nel nostro campionato. Infatti, sempre secondo Di Marzio, anche il Parma ha messo gli occhi sul classe '99, manifestando un interesse concreto nei suoi confronti.

Insomma, il destino di Almqvist sembra di nuovo la Serie A. Vedremo quale maglia vestirà al termine della finestra estiva di calciomercato. Questo il post di Di Marzio sul suo profilo X:

PEDULLA PARLA DI GUDMUNDSSON

https://www.labaroviola.com/pedulla-nessuna-richiesta-approfondita-della-fiorentina-per-gudmundsson-tutto-fermo-per-amrabat/259680/