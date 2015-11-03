Labaro Viola

Notizie Almqvist Fiorentina

Il Parma perde un titolare: Almqvist ammonito contro l'Inter, era diffidato. Salterà la Fiorentina

05 aprile 2025 19:15

Il Parma, in vista della Fiorentina, si rinforza: "Preso l'ex attaccante del Lecce Pontus Almqvist"

12 agosto 2024 14:58

Gazzetta dello Sport: "Fiorentina e Parma si sfidano per riportare Almqvist in Serie A"

06 luglio 2024 13:35

Di Marzio svela: "Interesse del Parma per Almqvist." Il giocatore piace anche a Fiorentina e Roma.

05 luglio 2024 15:34

Gazzetta: “Thorstvedt non vuole restare in Serie B, c’è la Fiorentina. C’è anche l’obiettivo Almqvist”

01 luglio 2024 08:13

Gazzetta: "Almqvist è stato offerto alla Fiorentina, duello con la Roma. Il contratto un'opportunità"

30 giugno 2024 08:25

Di Marzio: "Fiorentina su Almqvist, pronto a tornare in Italia in prestito gratuito. Concorrenza Roma"

29 giugno 2024 09:23

Archivio

Esplora l'archivio di Almqvist

Sett. 14
Sett. 33 Sett. 27 Sett. 26