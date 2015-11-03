Notizie Almqvist Fiorentina

Il Parma perde un titolare: Almqvist ammonito contro l'Inter, era diffidato. Salterà la Fiorentina
05 aprile 2025 19:15
Il Parma, in vista della Fiorentina, si rinforza: "Preso l'ex attaccante del Lecce Pontus Almqvist"
12 agosto 2024 14:58
Gazzetta dello Sport: "Fiorentina e Parma si sfidano per riportare Almqvist in Serie A"
06 luglio 2024 13:35
Di Marzio svela: "Interesse del Parma per Almqvist." Il giocatore piace anche a Fiorentina e Roma.
05 luglio 2024 15:34
Gazzetta: “Thorstvedt non vuole restare in Serie B, c’è la Fiorentina. C’è anche l’obiettivo Almqvist”
01 luglio 2024 08:13
Gazzetta: "Almqvist è stato offerto alla Fiorentina, duello con la Roma. Il contratto un'opportunità"
30 giugno 2024 08:25
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