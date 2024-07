Gazzetta: “Thorstvedt non vuole restare in Serie B, c’è la Fiorentina. C’è anche l’obiettivo Almqvist”

Non solo la prima punta. La Fiorentina sta cercando altri profili per altri ruoli, soprattutto a centrocampo. Con gli addii di Castrovilli, Duncan e Bonaventura, Palladino ha bisogno di forze fresche e di qualità. Secondo la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sarebbe interessata a Thorstvedt del Sassuolo. Il giocatore non vuole rimanere in Serie B e Firenze diventerebbe così un’opzione davvero concreta.

Intanto, i dirigenti viola stanno lavorando anche per l’esterno ex Lecce Almqvist. Di proprietà della squadra russo Rostov, Almqvist piace molto anche alla Roma di De Rossi. Il suo contratto in scadenza, con la possibilità di un prestito secco visto la guerra in Russia, favorisce l’operazione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.