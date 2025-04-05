Il Parma perde un titolare: Almqvist ammonito contro l'Inter, era diffidato. Salterà la Fiorentina
Non arriva una bella notizia per Cristian Chivu. Alla mezzora della partita contro l'Inter, Pontus Almqvist ha preso un cartellino giallo che lo metterà in squalifica il prossimo turno: l'esterno dest...
A cura di Redazione Labaroviola
05 aprile 2025 19:15
Non arriva una bella notizia per Cristian Chivu. Alla mezzora della partita contro l'Inter, Pontus Almqvist ha preso un cartellino giallo che lo metterà in squalifica il prossimo turno: l'esterno destro svedese era infatti diffidato e sarà costretto a non seguire i compagni contro la Fiorentina.