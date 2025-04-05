Il Parma perde un titolare: Almqvist ammonito contro l'Inter, era diffidato. Salterà la Fiorentina

Non arriva una bella notizia per Cristian Chivu. Alla mezzora della partita contro l'Inter, Pontus Almqvist ha preso un cartellino giallo che lo metterà in squalifica il prossimo turno: l'esterno dest...

Non arriva una bella notizia per Cristian Chivu. Alla mezzora della partita contro l'Inter, Pontus Almqvist ha preso un cartellino giallo che lo metterà in squalifica il prossimo turno: l'esterno destro svedese era infatti diffidato e sarà costretto a non seguire i compagni contro la Fiorentina.