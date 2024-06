Gazzetta: “Almqvist è stato offerto alla Fiorentina, duello con la Roma. Il contratto un’opportunità”

Sfida Roma-Fiorentina sul mercato. L’agente di Pontus Almqvist avrebbe allertato le due società per cercare di imbastire una trattativa. L’esterno viene da 32 presenze con il Lecce di Corvino, 3 gol e 3 assist. Adesso è di priorità del club russo Rostov e il contratto apre uno scenario molto favorevole.

Infatti, il contratto dell’ex Lecce scade nel 2025. Ma con le norme decise dalla UEFA per quanto riguarda la guerra e la Russia, Almqvist può lasciare il Rustov in prestito anche questa stagione. Così, il club che lo accoglierebbe si ritroverebbe un giocatore a parametro zero l’anno successivo. Scenario da non sottovalutare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.