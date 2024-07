Gazzetta dello Sport: “Fiorentina e Parma si sfidano per riportare Almqvist in Serie A”

Sfida di mercato fra Parma e Fiorentina. Entrambi le formazioni starebbero cercando un elemento che possa rinforzare il proprio pacchetto offensivo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, emiliani e toscani avrebbero messo gli occhi sull’ex Lecce Pontus Almqvist. Dopo l’esperienza in Salento, il calciatore ha fatto ritorno al Rostov ma la situazione che riguarda la Russia potrebbe portarlo a decidere per la risoluzione e quindi lo svincolo. L’esterno diventerebbe così appetibile senza che il club acquirente spenda per il costo del cartellino.

Il Parma prima deve cedere

Per quanto riguarda i ducali neopromossi in Serie A dopo aver stravinto il torneo cadetto, si legge sempre sul quotidiano sportivo oggi in edicola, devono prima però opere con alcune uscite. Anthony Partipilo che sarebbe il primo indiziato ad un eventuale partenza in sede di mercato. Il giocatore infatti avrebbe mercato in Serie B.

I dettagli della stagione passata

Nella stagione che si è appena conclusa ha raggiunto la salvezza con la formazione giallorossa venendo impiegato prima da Roberto D’Aversa e poi da Luca Gotti in 32 occasioni fra campionato e Coppa Italia andando a segno in tre occasioni. Adesso la possibilità di rientrare nel nostro campionato, con Fiorentina e Parma che si sfidano. Lo riporta TMW.

