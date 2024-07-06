I convocati per il ritiro della Fiorentina, non è presente Amrabat, tornano Brekalo e Sabiri

La Fiorentina ha comunicato i giocatori che prenderanno parte al ritiro della Fiorentina, dentro anche tanti giovani

La Fiorentina attraverso il proprio sito ha comunicato la lista dei calciatori che prenderanno parte al ritiro della prima squadra, la notizia più grande è l'assenza di Amrabat il cui futuro è ancora tutto da scrivere, tornano a far parte della Fiorentina anche Brekalo e Sabiri, così come tanti giovani che l'anno scorso erano in prestito come Bianco, Amatucci e Lucchesi. Ecco la lista completa:

AMATUCCI Lorenzo, 2004 BARONCELLI Leonardo, 2005 BIANCO Alessandro, 2002 BIRAGHI Cristiano, 1993 BREKALO Josip, 1998 CAPRINI Maat Daniel, 2006 CHRISTENSEN Oliver (P), 1999 COMUZZO Pietro, 2005 CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, 1998 DALLE MURA Christian, 2002 DISTEFANO Filippo, 2003 FORTINI Niccolò, 2006 IKONE Nanitamo Jonathan, 1998 INFANTINO Gino, 2003 KAYODE Michael Olabode, 2004 KOUADIO Eddy Nda Konan, 2006 KOUAME Christian Michael, 1997 KRASTEV Dimo Nikolaev, 2003 LEONARDELLI Pietro (P), 2006 LUCCHESI Lorenzo 2003 MANDRAGORA Rolando, 1997 MARTINELLI Tommaso (P), 2006, MUNTEANU Louis, 2002, NZOLA M'Bala, 1996, PARISI Fabiano, 2000, PIEROZZI Niccolò, 2001, RANIERI Luca, 1999, RUBINO Tommaso, 2006 SABIRI Abdelhamid, 1996, SOTTIL Riccardo, 1999, TERRACCIANO Pietro (P), 1990

GALLIANI SU PALLADINO

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