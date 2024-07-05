Galliani: "Ho corteggiato più Palladino della mia compagna, ma è voluto andare via"

Al Twiga di Forte dei Marmi, in occasione dell’evento “United for Meyer”, ha parlato ai media presenti l’amministrazione delegato del Monza, Adriano Galliani, è tornato a parlare di Raffaele Palladino...

Al Twiga di Forte dei Marmi, in occasione dell’evento “United for Meyer”, ha parlato ai media presenti l’amministrazione delegato del Monza, Adriano Galliani, è tornato a parlare di Raffaele Palladino, nuovo tecnico della Fiorentina: “Nell’ultimo anno ho corteggiato più Palladino che la mia compagna ma alla fine è voluto andare via e non ci ho potuto fare niente. La scelta di Nesta, che presenteremo martedì, è venuta dopo un attento studio sul profilo che fosse più simile a Palladino”.

PARISI: “MI ASPETTAVO QUALCOSA DI PIÙ, MA L’IMPORTANTE È SUPERARE LE DIFFICOLTÀ. SOGNO LA NAZIONALE”

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