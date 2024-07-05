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Parisi: "Mi aspettavo qualcosa di più, ma l'importante è superare le difficoltà. Sogno la Nazionale"

Presente al Memorial in onore del padre Carmine, Fabiano Parisi ha parlato dell'anno appena trascorso a Firenze: "Nei momenti difficili ho pensato alle parole che mi diceva mio padre. In una grande sq...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 luglio 2024 21:30
Parisi: "Mi aspettavo qualcosa di più, ma l'importante è superare le difficoltà. Sogno la Nazionale" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 03.04.2024, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 03.04.2024, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Presente al Memorial in onore del padre Carmine, Fabiano Parisi ha parlato dell'anno appena trascorso a Firenze: "Nei momenti difficili ho pensato alle parole che mi diceva mio padre. In una grande squadra come la Fiorentina è normale avere delle difficoltà all'inizio anche perché davanti avevo un grandissimo giocatore e nostro capitano come Biraghi. Sono comunque contento della stagione anche se mi aspettavo qualcosa in più". 

Sul futuro: "Sogno di andare in Nazionale, vederla all'Europeo mi ha fatto male. Nella carriera di un calciatore ci sono momenti di difficoltà ma l'importante è superarli e andare avanti". 

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