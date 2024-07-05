Parisi: "Mi aspettavo qualcosa di più, ma l'importante è superare le difficoltà. Sogno la Nazionale"

Presente al Memorial in onore del padre Carmine, Fabiano Parisi ha parlato dell'anno appena trascorso a Firenze: "Nei momenti difficili ho pensato alle parole che mi diceva mio padre. In una grande sq...

Presente al Memorial in onore del padre Carmine, Fabiano Parisi ha parlato dell'anno appena trascorso a Firenze: "Nei momenti difficili ho pensato alle parole che mi diceva mio padre. In una grande squadra come la Fiorentina è normale avere delle difficoltà all'inizio anche perché davanti avevo un grandissimo giocatore e nostro capitano come Biraghi. Sono comunque contento della stagione anche se mi aspettavo qualcosa in più".

Sul futuro: "Sogno di andare in Nazionale, vederla all'Europeo mi ha fatto male. Nella carriera di un calciatore ci sono momenti di difficoltà ma l'importante è superarli e andare avanti".

FIORENTINA ANTICIPA SABATO 17 AGOSTO ALLE 18.30 A PARMA. CONTRO VENEZIA E MONZA DOMENICA ALLE 18.30

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