Fiorentina anticipa sabato 17 agosto alle 18.30 a Parma. Contro Venezia e Monza domenica alle 18.30
La Lega Serie A ha reso noti anticipi e postici della prime tre partite della Serie A. La Fiorentina inizia di sabato
Marassi e Tardini: la Serie A Enilive 2024/25 parte da qui. Genoa-Inter e Parma-Fiorentina apriranno il programma della prima giornata alle 18.30 di sabato 17 agosto, seguite da Empoli-Monza e Milan-Torino alle 20.45. Quattro partite anche domenica 18 agosto: Bologna-Udinese ed Hellas Verona-Napoli scenderanno in campo alle 18.30 con Cagliari-Roma e Lazio Venezia alle 20.45. La prima giornata si chiuderà di lunedì con Lecce-Atalanta alle 18.30 e Juventus-Como alle 20.45.
Stessa distribuzione di giorni e orari per la seconda giornata, nel week end successivo: Parma-Milan e Udinese Lazio giocheranno sabato 24 agosto alle 18.30, mentre in serata toccherà a Inter-Lecce e Monza-Genoa. Domenica alle 18.30 Fiorentina-Venezia e Torino-Atalanta con un’interessantissima Napoli-Bologna alle 20.45, in contemporanea con Roma-Empoli. Sarà ancora la Juventus a chiudere, lunedì 28 agosto alle 20.45 in casa dell`Hellas Verona, partita anticipata alle 18.30 da Cagliari-Como.
La terza giornata, ultima prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, si aprirà invece venerdì 30 agosto alle 18.30 con Venezia-Torino, seguita alle 20.45 da Inter-Atalanta. Sabato alle 18.30 Bologna-Empoli e Lecce-Cagliari, mentre alle 20.45 si giocheranno Lazio-Milan e Napoli-Parma. Impegno importante anche per la Roma che ospiterà la Juventus alle 20.45 in contemporanea a Udinese-Como. Qualche ora prima, alle 18.30 Fiorentina-Monza e Genoa-Hellas Verona.
PRIMA GIORNATA
Sabato 17 agosto, ore 18.30 Genoa-Inter
Sabato 17 agosto, ore 18.30 Parma-Fiorentina
Sabato 17 agosto, ore 20.45 Empoli-Monza
Sabato 17 agosto, ore 20.45 Milan-Torino
Domenica 18 agosto, ore 18.30 Bologna-Udinese
Domenica 18 agosto, ore 18.30 Hellas Verona-Napoli
Domenica 18 agosto, ore 20.45 Cagliari-Roma
Domenica 18 agosto, ore 20.45 Lazio-Venezia
Lunedì 19 agosto, 18.30 Lecce-Atalanta
Lunedì 19 agosto, 20.45 Juventus-Como
SECONDA GIORNATA
Sabato 24 agosto, ore 18.30 Parma-Milan
Sabato 24 agosto, ore 18.30 Udinese-Lazio
Sabato 24 agosto, ore 20.45 Inter-Lecce
Sabato 24 agosto, ore 20.45 Monza-Genoa
Domenica 25 agosto, ore 18.30 Fiorentina-Venezia
Domenica 25 agosto, ore 18.30 Torino-Atalanta
Domenica 25 agosto, ore 20.45 Napoli-Bologna
Domenica 25 agosto, ore 20.45 Roma-Empoli
Lunedì 26 agosto, 18.30 Cagliari-Como
Lunedì 26 agosto, 20.45 Hellas Verona-Juventus
TERZA GIORNATA
Venerdì 30 agosto, ore 18.30 Venezia-Torino
Venerdì 30 agosto, ore 20.45 Inter-Atalanta
Sabato 31 agosto, ore 18.30 Bologna-Empoli
Sabato 31 agosto, ore 18.30 Lecce-Cagliari
Sabato 31 agosto, ore 20.45 Lazio-Milan
Sabato 31 agosto, ore 20.45 Napoli-Parma
Domenica 1 settembre, ore 18.30 Fiorentina-Monza
Domenica 1 settembre, ore 18.30 Genoa-Hellas Verona
Domenica 1 settembre, ore 18.30 Juventus-Roma
Domenica 1 settembre, ore 18.30 Udinese-Como
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