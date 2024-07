Bucchioni: “Zaniolo? Magari vogliono prendere uno più forte. Se arriva un Colpani è meglio”

Le parole di Enzo Bucchioni a Radio Bruno che si è soffermato sulla situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Zaniolo all’Atalanta? In assoluto non mi strappo i capelli per nessuno ma voglio vedere chi arriva. Spero abbiano il pensiero di prendere uno più forte di Zaniolo. In questo momento c’erano degli interrogativi su Zaniolo, se poi vai a prendere un Colpani allora è meglio. Un giocatore con più fame.

Il calciomercato? La Fiorentina ha qualche problema in più perchè sta rinnovando la rosa ma il problema è proprio il mercato. Se ci fossero tempi più stretti si eviterebbero alcune situazioni, tipo tenere il mercato aperto con l’inizio del campionato.”

ORA E’ ANCHE UFFICIALE: FAVASULI VA IN PRESTITO AL BARI