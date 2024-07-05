Ufficiale, Favasuli è del Bari. Prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Fiorentina
Il comunicato della Fiorentina che annuncia la cessione del terzino classe 2004, Costantino Favasuli, al Bari:"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e con...
Il comunicato della Fiorentina che annuncia la cessione del terzino classe 2004, Costantino Favasuli, al Bari:
"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Club viola, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Costantino Favasuli alla Società Sportiva Calcio Bari".
IL POSSIBILE PERCORSO DELLA FIORENTINA IN COPPA ITALIA: EMPOLI O TORINO AGLI OTTAVI?
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