Il tabellone ufficiale della Coppa Italia. La Fiorentina può trovare la Juve ai quarti, in semifinale Atalanta o Bologna

La Fiorentina partirà dagli ottavi di finale e le avversarie più quotate per affrontare i Viola da quella parte di tabellone sono Empoli o Torino

Da pochi minuti è stato ufficializzato il tabellone della Coppa Italia 2024/2025. Importante considerare quello che potrebbe essere il percorso della Fiorentina nella competizione. Gli uomini di Raffaele Palladino giocheranno l'ottavo di finale mercoledì 4 dicembre o mercoledì 18 dicembre (data da definire) contro potenzialmente una tra Empoli e Torino. In caso di approdo ai quarti di finale da parte dei Viola, con ogni probabilità se la dovranno vedere con la Juventus (in gara secca a Torino); se la Fiorentina dovesse ancora passare il turno ed arrivare in semifinale allora le favorite nella stessa parte di tabellone sarebbero il Bologna o l'Atalanta.

ROSATI SALUTA LA FIORENTINA. SARA' ANCORA NELLO STAFF DI ITALIANO A BOLOGNA

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