Rosati segue Italiano al Bologna e saluta Firenze: “Non è un addio. Inizio nuova esperienza stimolante”

Antonio Rosati, ex portiere della Fiorentina e poi collaboratore all’interno dello staff tecnico di Vincenzo Italiano, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post per salutare Firenze. Italiano, infatti, ha deciso di continuare a puntare su Rosati anche a Bologna all’interno del suo staff. Queste le parole dell’ex portiere Viola:

“Firenze è arrivato il momento di dirsi CIAO…

Sí perché sarete nel mio cuore per sempre. Vi porterò con me per sempre. Abbiamo passato dei momenti incredibili assieme. Abbiamo gioito, pianto, siamo caduti e rialzati assieme.

Bologna sarà una nuova tappa della mia vita lavorativa. Mi aspetta un’esperienza stimolante: ma già so che farete il tifo per me.

Perché questo non sarà un Addio…ma solo un CIAO…perché sarete sempre con me.

Il vostro Adriano Celentano preferito.”

