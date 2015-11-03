Labaro Viola

Notizie Rosati Fiorentina

Rosati: "Italiano ha fatto crescere la Fiorentina. C'è un buon progetto per riportare in alto quei colori"

03 dicembre 2024 16:26

Rosati segue Italiano al Bologna e saluta Firenze: "Non è un addio. Inizio nuova esperienza stimolante"

05 luglio 2024 18:10

Rosati: "Un consiglio per Martinelli? Se potesse fare il secondo di Terracciano ci penserei. Ha grandissime potenzialità"

17 giugno 2024 10:43

Rosati: "Stagione da preparatore fantastica. Senza il nostro Joe tutto questo non sarebbe stato possibile"

24 maggio 2024 15:54

Addio Porracchio alla Fiorentina scelta di Italiano. Al suo posto ci saranno Rosati e Benassi in tandem

21 ottobre 2022 15:10

La Nazione conferma, Porracchio lascia la Fiorentina, grazie a lui Terracciano ha conquistato la titolarità

21 ottobre 2022 09:32

Il preparatore dei portiere Porracchio lascia la Fiorentina, al suo posto dovrebbe andare Rosati

20 ottobre 2022 20:25

Rosati ha conquistato Instagram, ora arriva anche il premio: è il calciatore più social d'Italia

28 settembre 2022 15:40

Rosati: "Quando la Fiorentina mi ha offerto questo ruolo non c'ho pensato un attimo. Scelta giusta"

16 agosto 2022 11:18

Rosati dice addio al calcio giocato: da domani sarà nello staff di Italiano. Cerofolini terzo portiere

14 agosto 2022 21:37

Terracciano porta in giro Rosati sulla carriola: "Come ogni fine ritiro, lavoro di scarico"

23 luglio 2022 12:59

Rosati: "La società ci aiuta sempre. Grazie alla forza del gruppo riusciamo a venire fuori dalle difficoltà"

20 luglio 2022 13:52

Rosati sarà ancora viola. C'è la firma sul rinnovo di contratto fino al 2023 con la Fiorentina

04 luglio 2022 17:05

Schira annuncia: "Fiorentina pronta a rinnovare il contratto di Rosati fino al 2023"

06 giugno 2022 20:42

Rosati festeggia la vittoria sulla Roma sulle note di Elodie: "1,2,3 scatta il selfie della festa"

10 maggio 2022 17:08

Rosati si scrive la sua pagella post Roma: "Accademia della Crusca lo nomina motivatore ad honorem"

10 maggio 2022 15:08

Rosati scrive a Castrovilli: "Di ostacoli nella vita ce ne saranno sempre tanti, non mollare"

19 aprile 2022 20:44

Rosati si fa la sua pagella: "Porta pace e serenità nello spogliatoio come uomo di Pasqua"

17 aprile 2022 17:16

Rosati scrive la propria pagella: "Merita 9 per aver fatto tre selfie a fine gara per la prima volta"

11 aprile 2022 16:10

Nello spogliatoio della Fiorentina a Napoli Rosati festeggia con Nico Gonzalez, Ikonè e Cabral

10 aprile 2022 18:48

"Quanta fiha c'avrei coi capelli di Frey?" e Rosati si mostra con i capelli come Seba che apprezza

05 aprile 2022 13:38

La pagella di Rosati: "Voto 7. Uomo derby: fa lo scatto decisivo per Gonzalez e diventa amico di Frey"

04 aprile 2022 22:15

Terracciano: "Qualunque fosse stato il risultato dell'andata saremmo andati a Torino per vincere"

01 aprile 2022 19:29

Rosati e Torreira ''memano'' il pugno di Will Smith alla notte degli oscar: ''E'andata esattamente così''

29 marzo 2022 16:53

Torreira prende a schiaffi Rosati. Il portiere ridisegna lo schiaffo di Will Smith in versione Fiorentina

28 marzo 2022 22:34

Rosati in posa con Torreira dopo il gol vittoria di Lucas. La festa nello spogliatoio della Fiorentina

13 marzo 2022 15:34

Tifoso attacca uno stupendo foglio sulla macchina di Rosati: "Per una città, per un popolo, forza ragazzi"

02 marzo 2022 12:41

Rosati prende in giro Saponara e Amrabat per la loro somiglianza, il video ironico sui due viola

23 febbraio 2022 20:24

Rosati fondamentale per lo spogliatoio della Fiorentina, ha compattato il gruppo dopo addio di Vlahovic

23 febbraio 2022 12:11

Rosati promette: "Se la Curva Fiesole canta 'Con le mani, con le mani Pum Pum' mi faccio biondo"

21 febbraio 2022 23:50

Saponara al centro sportivo il giorno libero e canta, Rosati scherza: "A cantanti siamo messi bene"

15 febbraio 2022 20:01

Rosati si fotografa con Piatek e Amrabat e scrive: "Il nostro San Valentino è differente"

15 febbraio 2022 00:20

Rosati scherza nello spogliatoio e festeggia con Piatek dopo doppietta all'Atalanta: "Caffè doppio"

11 febbraio 2022 16:07

Presidente della Repubblica? Rosati si autoproclama e festeggia con un'immagine ironica sul web

30 gennaio 2022 17:22

(FOTO): Rosati sempre più uomo spogliatoio, il suo "tesoro" conteso con gli altri tre portieri

21 gennaio 2022 20:22

Rosati si dà 7 in pagella: "Si accorge che Terzic indossava maglia di Ikonè al momento del cambio"

18 gennaio 2022 19:18

Caffè a Piatek fatto da Rosati? Pistolero scrive: "Rifacciamolo" Rosati risponde: "Senza zucchero"

15 gennaio 2022 20:01

Retroscena Napoli, all'intervallo Piatek voleva un caffè, macchinetta rotta, gliel'ha fatto Rosati

14 gennaio 2022 20:12

Parla la moglie di Rosati: "Trasferimento a Firenze duro per i bambini, Antonio è romantico"

14 gennaio 2022 16:11

Festa viola nello spogliatoio e Rosati festeggia con il pistolero Piatek, c'è anche Jack Bonaventura

13 gennaio 2022 21:50

"Rosati era burlone anche a vent'anni, non sorprende vederlo imitare Celentano"

05 gennaio 2022 16:00

Rosati: "Sono stato molto teso, non scherzavo come al solito. Terracciano mi è stato vicino"

16 dicembre 2021 14:02

Italiano: "Non è facile per Kokorin giocare quando non giochi mai, convinto che può esserci utile"

15 dicembre 2021 23:43

Rosati scherza: "Tornare dopo tutto questo tempo è stato semplice. Zero pressioni, zero paure"

15 dicembre 2021 23:40

Rosati sorride: "Contento di tornare a giocare da titolare nella Fiorentina dopo qualche anno"

15 dicembre 2021 20:36

Riecco Rosati: non gioca da agosto 2020, stasera è pronto ad indossare i guantoni

15 dicembre 2021 11:57

L'idea del preparatore dei portieri della Fiorentina: gol subito senza buttarsi? Si paga multa

17 novembre 2021 17:43

I giocatori della Fiorentina questa mattina in visita al Viola Park di Bagno a Ripoli in divisa

29 settembre 2021 13:59

I convocati della Fiorentina: Iachini pesca dalla Primavera, fuori per infortunio Milenkovic

21 maggio 2021 15:36

Convocati Fiorentina con il Napoli, assente ancora il portiere Rosati

15 maggio 2021 15:55

Convocati Fiorentina con il Cagliari, assente il portiere di riserva Rosati

11 maggio 2021 17:07

Rosati: "Ringrazio tutti. Spero di portare il mio contributo nello spogliatoio"

03 febbraio 2021 14:59

Ufficiale: Antonio Rosati sarà il terzo portiere della Fiorentina. Depositato il contratto in Lega

01 febbraio 2021 18:43

Sportitalia, Rosati ritorna alla Fiorentina, arriva dal Torino: affare in chiusura, sarà il terzo portiere

01 febbraio 2021 11:23

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