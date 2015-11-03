Notizie Rosati Fiorentina

Rosati: "Italiano ha fatto crescere la Fiorentina. C'è un buon progetto per riportare in alto quei colori"
03 dicembre 2024 16:26
Rosati segue Italiano al Bologna e saluta Firenze: "Non è un addio. Inizio nuova esperienza stimolante"
05 luglio 2024 18:10
Rosati: "Un consiglio per Martinelli? Se potesse fare il secondo di Terracciano ci penserei. Ha grandissime potenzialità"
17 giugno 2024 10:43
Rosati: "Stagione da preparatore fantastica. Senza il nostro Joe tutto questo non sarebbe stato possibile"
24 maggio 2024 15:54
Addio Porracchio alla Fiorentina scelta di Italiano. Al suo posto ci saranno Rosati e Benassi in tandem
21 ottobre 2022 15:10
La Nazione conferma, Porracchio lascia la Fiorentina, grazie a lui Terracciano ha conquistato la titolarità
21 ottobre 2022 09:32
Il preparatore dei portiere Porracchio lascia la Fiorentina, al suo posto dovrebbe andare Rosati
20 ottobre 2022 20:25
Rosati ha conquistato Instagram, ora arriva anche il premio: è il calciatore più social d'Italia
28 settembre 2022 15:40
Rosati: "Quando la Fiorentina mi ha offerto questo ruolo non c'ho pensato un attimo. Scelta giusta"
16 agosto 2022 11:18
Rosati dice addio al calcio giocato: da domani sarà nello staff di Italiano. Cerofolini terzo portiere
14 agosto 2022 21:37
Terracciano porta in giro Rosati sulla carriola: "Come ogni fine ritiro, lavoro di scarico"
23 luglio 2022 12:59
Rosati: "La società ci aiuta sempre. Grazie alla forza del gruppo riusciamo a venire fuori dalle difficoltà"
20 luglio 2022 13:52
Rosati sarà ancora viola. C'è la firma sul rinnovo di contratto fino al 2023 con la Fiorentina
04 luglio 2022 17:05
Schira annuncia: "Fiorentina pronta a rinnovare il contratto di Rosati fino al 2023"
06 giugno 2022 20:42
Rosati festeggia la vittoria sulla Roma sulle note di Elodie: "1,2,3 scatta il selfie della festa"
10 maggio 2022 17:08
Rosati si scrive la sua pagella post Roma: "Accademia della Crusca lo nomina motivatore ad honorem"
10 maggio 2022 15:08
Rosati scrive a Castrovilli: "Di ostacoli nella vita ce ne saranno sempre tanti, non mollare"
19 aprile 2022 20:44
Rosati si fa la sua pagella: "Porta pace e serenità nello spogliatoio come uomo di Pasqua"
17 aprile 2022 17:16
Rosati scrive la propria pagella: "Merita 9 per aver fatto tre selfie a fine gara per la prima volta"
11 aprile 2022 16:10
Nello spogliatoio della Fiorentina a Napoli Rosati festeggia con Nico Gonzalez, Ikonè e Cabral
10 aprile 2022 18:48
"Quanta fiha c'avrei coi capelli di Frey?" e Rosati si mostra con i capelli come Seba che apprezza
05 aprile 2022 13:38
La pagella di Rosati: "Voto 7. Uomo derby: fa lo scatto decisivo per Gonzalez e diventa amico di Frey"
04 aprile 2022 22:15
Terracciano: "Qualunque fosse stato il risultato dell'andata saremmo andati a Torino per vincere"
01 aprile 2022 19:29
Rosati e Torreira ''memano'' il pugno di Will Smith alla notte degli oscar: ''E'andata esattamente così''
29 marzo 2022 16:53
Torreira prende a schiaffi Rosati. Il portiere ridisegna lo schiaffo di Will Smith in versione Fiorentina
28 marzo 2022 22:34
Rosati in posa con Torreira dopo il gol vittoria di Lucas. La festa nello spogliatoio della Fiorentina
13 marzo 2022 15:34
Tifoso attacca uno stupendo foglio sulla macchina di Rosati: "Per una città, per un popolo, forza ragazzi"
02 marzo 2022 12:41
Rosati prende in giro Saponara e Amrabat per la loro somiglianza, il video ironico sui due viola
23 febbraio 2022 20:24
Rosati fondamentale per lo spogliatoio della Fiorentina, ha compattato il gruppo dopo addio di Vlahovic
23 febbraio 2022 12:11
Rosati promette: "Se la Curva Fiesole canta 'Con le mani, con le mani Pum Pum' mi faccio biondo"
21 febbraio 2022 23:50
Saponara al centro sportivo il giorno libero e canta, Rosati scherza: "A cantanti siamo messi bene"
15 febbraio 2022 20:01
Rosati si fotografa con Piatek e Amrabat e scrive: "Il nostro San Valentino è differente"
15 febbraio 2022 00:20
Rosati scherza nello spogliatoio e festeggia con Piatek dopo doppietta all'Atalanta: "Caffè doppio"
11 febbraio 2022 16:07
Presidente della Repubblica? Rosati si autoproclama e festeggia con un'immagine ironica sul web
30 gennaio 2022 17:22
(FOTO): Rosati sempre più uomo spogliatoio, il suo "tesoro" conteso con gli altri tre portieri
21 gennaio 2022 20:22
Rosati si dà 7 in pagella: "Si accorge che Terzic indossava maglia di Ikonè al momento del cambio"
18 gennaio 2022 19:18
Caffè a Piatek fatto da Rosati? Pistolero scrive: "Rifacciamolo" Rosati risponde: "Senza zucchero"
15 gennaio 2022 20:01
Retroscena Napoli, all'intervallo Piatek voleva un caffè, macchinetta rotta, gliel'ha fatto Rosati
14 gennaio 2022 20:12
Parla la moglie di Rosati: "Trasferimento a Firenze duro per i bambini, Antonio è romantico"
14 gennaio 2022 16:11
Festa viola nello spogliatoio e Rosati festeggia con il pistolero Piatek, c'è anche Jack Bonaventura
13 gennaio 2022 21:50
"Rosati era burlone anche a vent'anni, non sorprende vederlo imitare Celentano"
05 gennaio 2022 16:00
Rosati: "Sono stato molto teso, non scherzavo come al solito. Terracciano mi è stato vicino"
16 dicembre 2021 14:02
Italiano: "Non è facile per Kokorin giocare quando non giochi mai, convinto che può esserci utile"
15 dicembre 2021 23:43
Rosati scherza: "Tornare dopo tutto questo tempo è stato semplice. Zero pressioni, zero paure"
15 dicembre 2021 23:40
Rosati sorride: "Contento di tornare a giocare da titolare nella Fiorentina dopo qualche anno"
15 dicembre 2021 20:36
Riecco Rosati: non gioca da agosto 2020, stasera è pronto ad indossare i guantoni
15 dicembre 2021 11:57
L'idea del preparatore dei portieri della Fiorentina: gol subito senza buttarsi? Si paga multa
17 novembre 2021 17:43
I giocatori della Fiorentina questa mattina in visita al Viola Park di Bagno a Ripoli in divisa
29 settembre 2021 13:59
I convocati della Fiorentina: Iachini pesca dalla Primavera, fuori per infortunio Milenkovic
21 maggio 2021 15:36
Convocati Fiorentina con il Napoli, assente ancora il portiere Rosati
15 maggio 2021 15:55
Convocati Fiorentina con il Cagliari, assente il portiere di riserva Rosati
11 maggio 2021 17:07
Rosati: "Ringrazio tutti. Spero di portare il mio contributo nello spogliatoio"
03 febbraio 2021 14:59
Ufficiale: Antonio Rosati sarà il terzo portiere della Fiorentina. Depositato il contratto in Lega
01 febbraio 2021 18:43
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