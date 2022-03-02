Tifoso attacca uno stupendo foglio sulla macchina di Rosati: "Per una città, per un popolo, forza ragazzi"

Un tifoso viola ha voluto caricare ulteriormente la squadra lasciando un messaggio sulla macchina di Rosati

Il portiere viola Antonio Rosati sui propri social ha postato la foto di un incitamento che un tifoso ha voluto lasciare sulla sua macchina. Sul biglietto ha scritto: “Forza ragazzi, per una città, per un popolo, avanti viola“.

Rosati, sicuramente molto contento, ha voluto condividere con tutti i suoi follower l'incitamento che questo supporter ha voluto lasciare alla squadra

IL CORRIERE DELLO SPORT PARLA INVECE DELL'ACCOGLIENZA CHE AVRA' VLAHOVIC

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-per-vlahovic-nessuna-sciarpa-e-passato-alla-juventus-ignorando-tutti/167455/