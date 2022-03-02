Tifoso attacca uno stupendo foglio sulla macchina di Rosati: "Per una città, per un popolo, forza ragazzi"
Un tifoso viola ha voluto caricare ulteriormente la squadra lasciando un messaggio sulla macchina di Rosati
A cura di Redazione Labaroviola
02 marzo 2022 12:41
Il portiere viola Antonio Rosati sui propri social ha postato la foto di un incitamento che un tifoso ha voluto lasciare sulla sua macchina. Sul biglietto ha scritto: “Forza ragazzi, per una città, per un popolo, avanti viola“.
Rosati, sicuramente molto contento, ha voluto condividere con tutti i suoi follower l'incitamento che questo supporter ha voluto lasciare alla squadra
IL CORRIERE DELLO SPORT PARLA INVECE DELL'ACCOGLIENZA CHE AVRA' VLAHOVIC
https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-per-vlahovic-nessuna-sciarpa-e-passato-alla-juventus-ignorando-tutti/167455/