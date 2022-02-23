Rosati fondamentale per lo spogliatoio della Fiorentina, ha compattato il gruppo dopo addio di Vlahovic

La Nazione in edicola oggi sottolinea l'importanza di Rosati e di come ha tirato su lo spogliatoio dopo la vicenda Vlahovic e la sconfitta con la Lazio

La Nazione oggi in edicola nella giornata di oggi sottolinea l'importanza di "Re Spogliatoio" Rosati per la Fiorentina. Nei giorni difficili della partenza di Vlahovic e dello 0-3 con la Lazio, è stato fondamentale l'apporto anche di chi gioca e si vede meno, come Nastasic, Rosati, Callejon e Venuti, uomini di esperienza importanti per tenere alto il morale e unito il gruppo.

Una parentesi a parte la merita Italiano, che certo non ha accolto con entusiasmo la notizia della cessione di Vlahovic, ma da lì è ripartito senza alibi mostrando quello che nessuno gli ha mai negato, cogliendo l’ambizione del suo gioco e salvaguardando l'ambizione del gruppo.

LA JUVENTUS SU MARTINEZ QUARTA

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