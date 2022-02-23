Labaro Viola

Dall'Argentina, la Juve vuole prendere Martinez Quarta alla Fiorentina per sostituire Chiellini

La Juventus in cerca di rinforzi giovani per la sua difesa avrebbe messo nel mirino Martinez Quarta della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 febbraio 2022 10:51
Dall'Argentina, la Juve vuole prendere Martinez Quarta alla Fiorentina per sostituire Chiellini - Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Juventus
Quarta
Martinez Quarta
Condividi

Dall'Argentina, la Juve vuole prendere Martinez Quarta alla Fiorentina per sostituire Chiellini

Secondo quello che riporta il portale argentino TyC Sports, nel mirino della Juventus adesso c'è finito il difensore Lucas Martinez Quarta. La Juve, si legge, è alla ricerca di giovani rinforzi in difesa vista la carta d'identità di Bonucci e soprattutto Chiellini. Ecco quindi che gli occhi sono finiti addosso al difensore viola. I bianconeri apprezzano di Quarta le esperienze importanti già maturate a Firenze e al River

IGOR SI PRENDE LA FIORENTINA CON TRE VITTORIE DI FILA CON LUI IN CAMPO

https://www.labaroviola.com/igor-chiamatelo-muro-ora-si-e-preso-la-fiorentina-con-lui-in-difesa-tre-vittorie-di-fila/166643/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok