Dall'Argentina, la Juve vuole prendere Martinez Quarta alla Fiorentina per sostituire Chiellini

La Juventus in cerca di rinforzi giovani per la sua difesa avrebbe messo nel mirino Martinez Quarta della Fiorentina

Secondo quello che riporta il portale argentino TyC Sports, nel mirino della Juventus adesso c'è finito il difensore Lucas Martinez Quarta. La Juve, si legge, è alla ricerca di giovani rinforzi in difesa vista la carta d'identità di Bonucci e soprattutto Chiellini. Ecco quindi che gli occhi sono finiti addosso al difensore viola. I bianconeri apprezzano di Quarta le esperienze importanti già maturate a Firenze e al River

IGOR SI PRENDE LA FIORENTINA CON TRE VITTORIE DI FILA CON LUI IN CAMPO

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