Igor, chiamatelo "muro", ora si è preso la Fiorentina: con lui in difesa tre vittorie di fila

La Fiorentina con il brasiliano ha alzato davanti al portiere un muro

La Fiorentina ha alzato un muro, in tutti i sensi. Si chiama Igor, e i viola l'hanno acquistato dalla Spal a fine gennaio due anni fa. Un arrivo in sordina per un difensore che comunque si era messo in evidenza con prestazioni legare al gioco, alla fase di impostazione. Oltreché al fisico chiaramente. Da quando Italiano ha deciso di schierarlo titolare al centro della retroguardia sono arrivate tre vittorie di fila. È risultato uno dei migliori in assoluto e l'ultima gara con l'Atalanta ne ha certificato lo stato di forma. Lo scrive Repubblica oggi in edicola.

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