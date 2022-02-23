Dragowski ora è una nuova certezza, questo ha prodotto la partita contro l'Atalanta

Dragowski contro l'Atalanta si è ripreso la porta

La partita contro l'Atalanta ha prodotto nuove certezze per Italiano. C'è chi arriva a dire che la metà delle reti passivo la Fiorentina le ha regalate per errori gratuiti individuali o di squadra. L'1-0 a referto, la prestazione di Dragowski, il rendimento di Milenkovic, Igor e Quarta. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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