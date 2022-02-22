TMW, Italiano ha una clausola di rinnovo con la Fiorentina fino al 2024 con ritocco dell'ingaggio
Vincenzo Italiano nel suo contratto con la Fiorentina che scade nel 2023 ha una clausola di rinnovo fino al 2024
Vincenzo Italiano ha convinto Firenze con i grandi risultati di questa stagione e ora, uno dei temi più interessanti in casa viola, è quello del contratto del tecnico. La naturale scadenza dell’accordo firmato quest’estate è al 2023, al termine della sua seconda stagione viola, ma c’è all’interno una clausola di rinnovo unilaterale che può prolungare il tutto di un’ulteriore stagione, portando il termine al 2024. Nel dettaglio, è prevista una quota fissa già pianificata e sottoscritta, accompagnata da una parte variabile e legata ai risultati. Lo riporta TMW
FREY SI LAMENTA CON LA SOCIETA' ATTUALE
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