Torreira prende a schiaffi Rosati. Il portiere ridisegna lo schiaffo di Will Smith in versione Fiorentina

La notte degli oscar arriva alla Fiorentina. Antonio Rosati la reinterpreta in chiave Fiorentina: protagonisti il portiere e Lucas Torreira

Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock ha fatto il giro del mondo. L'immagine è diventata virale, tanto da arrivare fino alle rive dell'Arno. Antonio Rosati, spesso protagonista di simpatiche gag su Instagram, ha pubblicato un fotomontaggio che vede come protagonisti il terzo portiere Viola e Lucas Torreira. Il riferimento è ovviamente alla partita di San Siro dove i due pubblicarono una foto a fine gara senza un dente.

Di seguito il post apparso sul profilo del portiere Viola.

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