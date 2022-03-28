Brovarone rivela: "Il grande sogno della Fiorentina è quello di prendere Luis Alberto dalla Lazio"

Luis Alberto, classe 1992, grande talento della Lazio è il grande obiettivo di mercato della Fiorentina. Le considerazioni di Brovarone

L'intermediario di mercato fiorentino Bernardo Brovarone ha parlato del mercato della Fiorentina a Radio Bruno, le sue parole:

"Se la Fiorentina vuole fare un salto di qualità vero deve fare dei grossi investimenti per 2/3 giocatori, anche per valorizzare il grande lavoro fatto da tutti dentro e fuori dal campo. Questa squadra non si è mai sfilacciata e nelle ultime partite le cose possono andare davvero bene

Senesi è un giocatore che mi piace, di grande valore e talento, un sinistro educato. Dalot è un esterno con discreti piedi, di lui non mi piace la sua ottusità nella gestione in campo, mi piace molto fisicamente, è migliore con il piede rispetto ad Odriozola, ha grandi dati doti atletiche. Agustin Alvarez mi piace tanto, il sogno della Fiorentina è quello di prendere Luis Alberto, se ci riuscirà sarà una grande cosa.

Per me è follia che la Fiorentina non abbia ancora rinnovato il contratto a Castrovilli. Che non vuol dire che lui debba rimanere per forza, ma sei in una posizione favorevole in qualsiasi circostanza che possa accadere in futuro. Non ho capito questa esigenza di cambiare procuratore, a volte si dà la colpa al procuratore delle proprio scarse prestazioni"

ROSSELLA PETRILLO SI RACCONTA

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