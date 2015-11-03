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Notizie Luis Alberto Fiorentina

Luis Alberto attacca: "Lazio società speciale, non le persone dentro". Fabiani risponde: "Prende in giro i tifosi"

20 settembre 2024 20:00

Luis Alberto attacca: "Ditemi uno che è uscito bene dalla Lazio. Fanno così, guardate ora Cataldi"

20 settembre 2024 16:38

Luis Alberto: "Io Mago? Solo una volta con la Fiorentina. Addio Cataldi? Dispiace, era alla Lazio fin da piccolo"

18 settembre 2024 23:29

Luis Alberto e la Lazio separati in casa. Lotito: "Non va via gratis. Deve trovare club che se lo compri"

13 aprile 2024 18:12

Pedullà demolisce Luis Alberto, aveva tradito Sarri: "Gli ex ammutinati ora hanno la tosse"

13 aprile 2024 00:21

Caos spogliatoio Lazio, Lotito ha rinnovato solo a Luis Alberto e Zaccagni è furioso. Lite con Immobile

20 dicembre 2023 13:09

Sarri tentato dallo schierare Kamada contro la Fiorentina, ma non può mettere in panchina Luis Alberto

28 ottobre 2023 12:45

Luis Alberto durissimo: "Con questo arbitri non si può giocare. Non hanno personalità, devono mandare altri"

02 settembre 2023 23:35

Furia Luis Alberto contro la Lazio, il suo rinnovo non è stato consegnato: "Perdo la pazienza"

25 luglio 2023 22:13

Luis Alberto umilia Mourinho e la Roma: "Non sono venuti per giocare ma per parlare e provocare"

19 marzo 2023 21:08

Luis Alberto ammette: "In Serie A la Fiorentina è una delle poche che gioca un calcio europeo"

09 febbraio 2023 21:14

Viviano rivela: "Ho pregato ogni giorno che la Fiorentina comprasse Luis Alberto dalla Lazio"

25 dicembre 2022 13:43

La Lazio non ha trovato nessuno che vuole fare offerte per Luis Alberto, resta nella capitale a gennaio?

09 dicembre 2022 16:48

L'entourage di Luis Alberto si sta muovendo per trovare offerte da portare alla Lazio

24 novembre 2022 20:05

Da Roma, Lotito fissa la formula per Luis Alberto: prestito con obbligo di riscatto. Fiorentina avvertita

24 novembre 2022 12:28

Pin: "Luis Alberto fa comodo ma alla Fiorentina manca un regista, bisogna fare questo investimento"

23 novembre 2022 17:08

Bucchioni sicuro: "Luis Alberto non arriverà alla Fiorentina perchè Lotito chiede troppi soldi"

22 novembre 2022 16:55

Messaggio chiaro di Lotito alla Fiorentina, vende Luis Alberto solo per 20 milioni di euro

20 novembre 2022 13:14

Lotito sbatte la porta in faccia alla Fiorentina? "Luis Alberto? Porti i soldi. A gennaio no al prestito"

19 novembre 2022 10:41

Corriere dello Sport: “Lotito ora vuole cedere Luis Alberto: a gennaio potrebbe partire in prestito”

19 novembre 2022 09:57

"Se Luis Alberto va alla Fiorentina a gennaio ci sarà una clausola sul suo riscatto dalla Lazio"

18 novembre 2022 21:34

Sabatini: “Grifo sarebbe la ciliegina ma alla Fiorentina manca proprio la torta e Luis Alberto lo prenderei subito”

18 novembre 2022 17:16

Procuratore di Luis Alberto lancia SOS: "Non si trova più a suo agio alla Lazio, vogliamo trovare soluzione"

18 novembre 2022 10:41

Corriere Fiorentino: “Per Luis Alberto, Barone cerca un’intesa con Lotito. Operazione difficile”

18 novembre 2022 09:43

Repubblica: "Italiano ha chiesto Luis Alberto: la Fiorentina offre il prestito con diritto di riscatto"

17 novembre 2022 10:21

Rottura tra Luis Alberto e la Lazio per colpa di Sarri. A gennaio lo può prendere il Siviglia

09 novembre 2022 15:05

Da Roma, Sarri stufo di Luis Alberto vuole che la società lo venda. Occasione per la Fiorentina?

09 novembre 2022 12:38

Luis Alberto arrabbiato perchè non gioca, Sarri pensa che il suo infortunio all'anca sia una scusa

25 ottobre 2022 17:20

Luis Alberto ai margini della Lazio, sempre in panchina. Lo compri la Fiorentina, svoltiamo la stagione

23 ottobre 2022 20:29

Form. ufficiale Lazio: Sarri preferisce l'ex Vecino a Luis Alberto. Marcos Antonio in regia

10 ottobre 2022 19:47

Retroscena La Nazione, Italiano voleva Luis Alberto. Niente Fiorentina perchè ha ingaggio troppo alto

09 ottobre 2022 13:05

Sarri denuncia la talpa nello spogliatoio della Lazio: "C'è un germe". Luis Alberto messo alla gogna

17 settembre 2022 12:08

Lotito spegna i sogni per Luis Alberto alla Fiorentina: "Il nostro mercato è finito, Luis rimane con noi"

12 agosto 2022 13:07

Corriere Fiorentino, Luis Alberto, il Siviglia lo snobba ed ora la Fiorentina resta l'unica soluzione

09 agosto 2022 08:47

Il Siviglia sceglie Isco e snobba Luis Alberto. Lo spagnolo adesso sarebbe libero per la Fiorentina

07 agosto 2022 18:39

Sarri conferma: "Luis Alberto vuole il Siviglia. È il secondo anno che lo chiede, non so se resterà"

04 agosto 2022 15:10

Luis Alberto come Bernardeschi: manda certificato e non si presenta all'allenamento. È rottura con la Lazio?

03 agosto 2022 15:33

Pedullà Rivela: "Luis Alberto ha chiesto la cessione alla Lazio". Oppurtunità Fiorentina?

20 luglio 2022 00:39

Ceccarini: "Lo Celso piace alla Fiorentina, ma servono 20 milioni. Più complicato Luis Alberto"

18 luglio 2022 17:28

Corriere Fiorentino, la Fiorentina vuole un grande centrocampista. Sogno Luis Alberto, piace Lo Celso

15 luglio 2022 11:07

Corriere Fiorentino, Luis Alberto-Fiorentina? Ostacolo non solo prezzo, vuole la Spagna

14 luglio 2022 08:03

Dalla Spagna: Isco ad un passo dal Siviglia. Luis Alberto verso la permanenza in Italia? Firenze sogna

13 luglio 2022 18:10

Promesse mantenute, quattro giocatori per Moena. Ora spazio al grande colpo sulla fascia o in mediana. Sorpresa per la difesa

13 luglio 2022 12:38

Corriere Fiorentino, Luis Alberto nel mirino della Fiorentina: è lui il sogno di mezza estate

13 luglio 2022 08:12

Cecchi: "Non vedo Duncan titolare, sogno uno alla Luis Alberto o De Paul. Jovic può risolvere tanti problemi"

11 luglio 2022 15:45

Corriere Fiorentino, Luis Alberto, la Fiorentina può provare il colpo in agosto: servono 25 mln 

10 luglio 2022 08:25

Corriere Fiorentino, Luis Alberto resta il sogno della Fiorentina: ieri i suoi agenti al centro sportivo

07 luglio 2022 09:39

Fiorentina, sfuma il sogno Luis Alberto? Il Mago vuole tornare in Spagna, ma la Lazio accetta solo 25 milioni

04 luglio 2022 16:20

Corriere Fiorentino, la Fiorentina comprerà una grande mezz'ala. Piacciono Ederson e Luis Alberto

14 giugno 2022 11:53

Pedullà ammette: "Non escludo la Fiorentina su Luis Alberto, costa 25 milioni, dipende da Commisso"

07 giugno 2022 16:05

Luis Alberto è già in Spagna in vacanza e salterà l'ultima di campionato per la quinta volta in sei anni

21 maggio 2022 13:39

Bucchioni: "Luis Alberto? Cifre esagerate per l'età. Ma sarebbe segnale forte per la Champions"

15 maggio 2022 22:07

Ederson, Luis Alberto e Asllani. Gli occhi della Fiorentina sui possibili acquisti a centrocampo

15 maggio 2022 12:56

Brovarone: "Luis Alberto è il vero pallino di Pradè per la Fiorentina, spero che Commisso lo lasci libero"

13 maggio 2022 14:24

Corriere Fiorentino, Luis Alberto nel mirino della Fiorentina: l’Europa sarebbe un vantaggio

13 maggio 2022 09:21

Sarri risponde e bacchetta Luis Alberto: "Ragionare cosi vuol dire avere mentalità da provinciale"

07 maggio 2022 23:37

Da Roma piovono sempre più conferme: "La Fiorentina è sulle tracce di Luis Alberto della Lazio"

28 aprile 2022 11:45

Sportmediaset, Pradè vuole prendere Luis Alberto dalla Lazio per sostituire l'infortunato Castrovilli

27 aprile 2022 12:07

Il Messaggero: "La Lazio di Sarri pensa a Saponara per sostituire l'obiettivo viola Luis Alberto"

23 aprile 2022 13:18

Anche la Juventus bussa in casa Lazio per Luis Alberto. Sarà duello di mercato con la Fiorentina?

29 marzo 2022 18:31

Brovarone rivela: "Il grande sogno della Fiorentina è quello di prendere Luis Alberto dalla Lazio"

28 marzo 2022 19:33

Un posto in Europa per un mercato di alto livello. Luis Alberto nel mirino, piace Dalot

28 marzo 2022 09:53

Radio Bruno, Luis Alberto piace molto alla Fiorentina e a Pradè. Nome da tenere d'occhio per il futuro

16 marzo 2022 14:38

Sarri vara l'11 anti Fiorentina. Cinque cambi di formazione, rientra Acerbi out Luis Alberto

27 ottobre 2021 11:21

Caos in casa Lazio, Luis Alberto dopo la lite con Sarri salterà la Fiorentina e se ne andrà a gennaio

27 ottobre 2021 11:04

Caos in casa Lazio, lite tra Sarri e Luis Alberto per colpa anche di Milinkovic Savic. Il retroscena

26 ottobre 2021 12:58

Luis Alberto si sfoga contro Lotito: "Non ci paga gli stipendi e poi compra l'aereo"

13 novembre 2020 20:07

Classifica dribblatori Serie A, Castrovilli è al secondo posto, è il miglior italiano

23 novembre 2019 13:35

(FOTO) Duro striscione tifosi Lazio: "Milinkovic e Luis Alberto finti talenti, solo a caccia di contanti"

07 ottobre 2018 14:14

Galeazzi: "La Lazio non è in crisi, la viola è giovane e fortunata". Su Pioli..

06 ottobre 2018 17:38

La mini crisi della Lazio: Milinkovic-Savic e Luis Alberto devono cambiare atteggiamento

06 ottobre 2018 11:24

Caos in casa Lazio, Luis Alberto litiga con lo spogliatoio e non si presenta all'allenamento

01 ottobre 2018 18:54

Luis Alberto: "Primo tempo un casino, arbitro non buono. Non so se il quarto gol è mio..."

18 aprile 2018 22:46

È ancora furia Lazio, espulso Immobile: "Dopo quello che è successo contro la Fiorentina..."

11 dicembre 2017 23:14

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