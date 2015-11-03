Notizie Luis Alberto Fiorentina

Luis Alberto attacca: "Lazio società speciale, non le persone dentro". Fabiani risponde: "Prende in giro i tifosi"
20 settembre 2024 20:00
Luis Alberto attacca: "Ditemi uno che è uscito bene dalla Lazio. Fanno così, guardate ora Cataldi"
20 settembre 2024 16:38
Luis Alberto: "Io Mago? Solo una volta con la Fiorentina. Addio Cataldi? Dispiace, era alla Lazio fin da piccolo"
18 settembre 2024 23:29
Luis Alberto e la Lazio separati in casa. Lotito: "Non va via gratis. Deve trovare club che se lo compri"
13 aprile 2024 18:12
Pedullà demolisce Luis Alberto, aveva tradito Sarri: "Gli ex ammutinati ora hanno la tosse"
13 aprile 2024 00:21
Caos spogliatoio Lazio, Lotito ha rinnovato solo a Luis Alberto e Zaccagni è furioso. Lite con Immobile
20 dicembre 2023 13:09
Sarri tentato dallo schierare Kamada contro la Fiorentina, ma non può mettere in panchina Luis Alberto
28 ottobre 2023 12:45
Luis Alberto durissimo: "Con questo arbitri non si può giocare. Non hanno personalità, devono mandare altri"
02 settembre 2023 23:35
Furia Luis Alberto contro la Lazio, il suo rinnovo non è stato consegnato: "Perdo la pazienza"
25 luglio 2023 22:13
Luis Alberto umilia Mourinho e la Roma: "Non sono venuti per giocare ma per parlare e provocare"
19 marzo 2023 21:08
Luis Alberto ammette: "In Serie A la Fiorentina è una delle poche che gioca un calcio europeo"
09 febbraio 2023 21:14
Viviano rivela: "Ho pregato ogni giorno che la Fiorentina comprasse Luis Alberto dalla Lazio"
25 dicembre 2022 13:43
La Lazio non ha trovato nessuno che vuole fare offerte per Luis Alberto, resta nella capitale a gennaio?
09 dicembre 2022 16:48
L'entourage di Luis Alberto si sta muovendo per trovare offerte da portare alla Lazio
24 novembre 2022 20:05
Da Roma, Lotito fissa la formula per Luis Alberto: prestito con obbligo di riscatto. Fiorentina avvertita
24 novembre 2022 12:28
Pin: "Luis Alberto fa comodo ma alla Fiorentina manca un regista, bisogna fare questo investimento"
23 novembre 2022 17:08
Bucchioni sicuro: "Luis Alberto non arriverà alla Fiorentina perchè Lotito chiede troppi soldi"
22 novembre 2022 16:55
Messaggio chiaro di Lotito alla Fiorentina, vende Luis Alberto solo per 20 milioni di euro
20 novembre 2022 13:14
Lotito sbatte la porta in faccia alla Fiorentina? "Luis Alberto? Porti i soldi. A gennaio no al prestito"
19 novembre 2022 10:41
Corriere dello Sport: “Lotito ora vuole cedere Luis Alberto: a gennaio potrebbe partire in prestito”
19 novembre 2022 09:57
"Se Luis Alberto va alla Fiorentina a gennaio ci sarà una clausola sul suo riscatto dalla Lazio"
18 novembre 2022 21:34
Sabatini: “Grifo sarebbe la ciliegina ma alla Fiorentina manca proprio la torta e Luis Alberto lo prenderei subito”
18 novembre 2022 17:16
Procuratore di Luis Alberto lancia SOS: "Non si trova più a suo agio alla Lazio, vogliamo trovare soluzione"
18 novembre 2022 10:41
Corriere Fiorentino: “Per Luis Alberto, Barone cerca un’intesa con Lotito. Operazione difficile”
18 novembre 2022 09:43
Repubblica: "Italiano ha chiesto Luis Alberto: la Fiorentina offre il prestito con diritto di riscatto"
17 novembre 2022 10:21
Rottura tra Luis Alberto e la Lazio per colpa di Sarri. A gennaio lo può prendere il Siviglia
09 novembre 2022 15:05
Da Roma, Sarri stufo di Luis Alberto vuole che la società lo venda. Occasione per la Fiorentina?
09 novembre 2022 12:38
Luis Alberto arrabbiato perchè non gioca, Sarri pensa che il suo infortunio all'anca sia una scusa
25 ottobre 2022 17:20
Luis Alberto ai margini della Lazio, sempre in panchina. Lo compri la Fiorentina, svoltiamo la stagione
23 ottobre 2022 20:29
Form. ufficiale Lazio: Sarri preferisce l'ex Vecino a Luis Alberto. Marcos Antonio in regia
10 ottobre 2022 19:47
Retroscena La Nazione, Italiano voleva Luis Alberto. Niente Fiorentina perchè ha ingaggio troppo alto
09 ottobre 2022 13:05
Sarri denuncia la talpa nello spogliatoio della Lazio: "C'è un germe". Luis Alberto messo alla gogna
17 settembre 2022 12:08
Lotito spegna i sogni per Luis Alberto alla Fiorentina: "Il nostro mercato è finito, Luis rimane con noi"
12 agosto 2022 13:07
Corriere Fiorentino, Luis Alberto, il Siviglia lo snobba ed ora la Fiorentina resta l'unica soluzione
09 agosto 2022 08:47
Il Siviglia sceglie Isco e snobba Luis Alberto. Lo spagnolo adesso sarebbe libero per la Fiorentina
07 agosto 2022 18:39
Sarri conferma: "Luis Alberto vuole il Siviglia. È il secondo anno che lo chiede, non so se resterà"
04 agosto 2022 15:10
Luis Alberto come Bernardeschi: manda certificato e non si presenta all'allenamento. È rottura con la Lazio?
03 agosto 2022 15:33
Pedullà Rivela: "Luis Alberto ha chiesto la cessione alla Lazio". Oppurtunità Fiorentina?
20 luglio 2022 00:39
Ceccarini: "Lo Celso piace alla Fiorentina, ma servono 20 milioni. Più complicato Luis Alberto"
18 luglio 2022 17:28
Corriere Fiorentino, la Fiorentina vuole un grande centrocampista. Sogno Luis Alberto, piace Lo Celso
15 luglio 2022 11:07
Corriere Fiorentino, Luis Alberto-Fiorentina? Ostacolo non solo prezzo, vuole la Spagna
14 luglio 2022 08:03
Dalla Spagna: Isco ad un passo dal Siviglia. Luis Alberto verso la permanenza in Italia? Firenze sogna
13 luglio 2022 18:10
Promesse mantenute, quattro giocatori per Moena. Ora spazio al grande colpo sulla fascia o in mediana. Sorpresa per la difesa
13 luglio 2022 12:38
Corriere Fiorentino, Luis Alberto nel mirino della Fiorentina: è lui il sogno di mezza estate
13 luglio 2022 08:12
Cecchi: "Non vedo Duncan titolare, sogno uno alla Luis Alberto o De Paul. Jovic può risolvere tanti problemi"
11 luglio 2022 15:45
Corriere Fiorentino, Luis Alberto, la Fiorentina può provare il colpo in agosto: servono 25 mln
10 luglio 2022 08:25
Corriere Fiorentino, Luis Alberto resta il sogno della Fiorentina: ieri i suoi agenti al centro sportivo
07 luglio 2022 09:39
Fiorentina, sfuma il sogno Luis Alberto? Il Mago vuole tornare in Spagna, ma la Lazio accetta solo 25 milioni
04 luglio 2022 16:20
Corriere Fiorentino, la Fiorentina comprerà una grande mezz'ala. Piacciono Ederson e Luis Alberto
14 giugno 2022 11:53
Pedullà ammette: "Non escludo la Fiorentina su Luis Alberto, costa 25 milioni, dipende da Commisso"
07 giugno 2022 16:05
Luis Alberto è già in Spagna in vacanza e salterà l'ultima di campionato per la quinta volta in sei anni
21 maggio 2022 13:39
Bucchioni: "Luis Alberto? Cifre esagerate per l'età. Ma sarebbe segnale forte per la Champions"
15 maggio 2022 22:07
Ederson, Luis Alberto e Asllani. Gli occhi della Fiorentina sui possibili acquisti a centrocampo
15 maggio 2022 12:56
Brovarone: "Luis Alberto è il vero pallino di Pradè per la Fiorentina, spero che Commisso lo lasci libero"
13 maggio 2022 14:24
Corriere Fiorentino, Luis Alberto nel mirino della Fiorentina: l’Europa sarebbe un vantaggio
13 maggio 2022 09:21
Sarri risponde e bacchetta Luis Alberto: "Ragionare cosi vuol dire avere mentalità da provinciale"
07 maggio 2022 23:37
Da Roma piovono sempre più conferme: "La Fiorentina è sulle tracce di Luis Alberto della Lazio"
28 aprile 2022 11:45
Sportmediaset, Pradè vuole prendere Luis Alberto dalla Lazio per sostituire l'infortunato Castrovilli
27 aprile 2022 12:07
Il Messaggero: "La Lazio di Sarri pensa a Saponara per sostituire l'obiettivo viola Luis Alberto"
23 aprile 2022 13:18
Anche la Juventus bussa in casa Lazio per Luis Alberto. Sarà duello di mercato con la Fiorentina?
29 marzo 2022 18:31
Brovarone rivela: "Il grande sogno della Fiorentina è quello di prendere Luis Alberto dalla Lazio"
28 marzo 2022 19:33
Un posto in Europa per un mercato di alto livello. Luis Alberto nel mirino, piace Dalot
28 marzo 2022 09:53
Radio Bruno, Luis Alberto piace molto alla Fiorentina e a Pradè. Nome da tenere d'occhio per il futuro
16 marzo 2022 14:38
Sarri vara l'11 anti Fiorentina. Cinque cambi di formazione, rientra Acerbi out Luis Alberto
27 ottobre 2021 11:21
Caos in casa Lazio, Luis Alberto dopo la lite con Sarri salterà la Fiorentina e se ne andrà a gennaio
27 ottobre 2021 11:04
Caos in casa Lazio, lite tra Sarri e Luis Alberto per colpa anche di Milinkovic Savic. Il retroscena
26 ottobre 2021 12:58
Luis Alberto si sfoga contro Lotito: "Non ci paga gli stipendi e poi compra l'aereo"
13 novembre 2020 20:07
Classifica dribblatori Serie A, Castrovilli è al secondo posto, è il miglior italiano
23 novembre 2019 13:35
(FOTO) Duro striscione tifosi Lazio: "Milinkovic e Luis Alberto finti talenti, solo a caccia di contanti"
07 ottobre 2018 14:14
Galeazzi: "La Lazio non è in crisi, la viola è giovane e fortunata". Su Pioli..
06 ottobre 2018 17:38
La mini crisi della Lazio: Milinkovic-Savic e Luis Alberto devono cambiare atteggiamento
06 ottobre 2018 11:24
Caos in casa Lazio, Luis Alberto litiga con lo spogliatoio e non si presenta all'allenamento
01 ottobre 2018 18:54
Luis Alberto: "Primo tempo un casino, arbitro non buono. Non so se il quarto gol è mio..."
18 aprile 2018 22:46
È ancora furia Lazio, espulso Immobile: "Dopo quello che è successo contro la Fiorentina..."
11 dicembre 2017 23:14
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