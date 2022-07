Dalla Spagna: Isco ad un passo dal Siviglia. Luis Alberto verso la permanenza in Italia? Firenze sogna

Secondo quanto riportato da Relevo, sarebbe tutto fatto per il passaggio al Siviglia di Isco, svincolatosi dal Real Madrid alla fine di giugno. Qualche mese fa, si era parlato anche di un possibile interessamento della Fiorentina per il trequartista spagnolo. Adesso, il destino di Isco potrebbe condizionare il mercato dei viola. Il passaggio al Siviglia del giocatore, infatti, escluderebbe quello di Luis Alberto, giocatore che piaceva molto alla società spagnola ma che non è riuscita, fin ora, a trovare la quadra con la Lazio. Dunque, ci sarà una pretendente in meno per Il Mago, e Firenze continua a sognare.