Furia Luis Alberto contro la Lazio, il suo rinnovo non è stato consegnato: “Perdo la pazienza”

Dopo una giornata piovosa nel ritiro di Auronzo di Cadore, arriva l’ultimo fulmine a scuotere l’ambiente laziale. Luis Alberto pubblica sul proprio profilo social un messaggio neanche troppo criptico: “C’è un limite oltre il quale la pazienza cessa di essere una virtù”. La frase è accompagnata da un’emoticon, ovvero una mano che saluta. Qual è il significato del messaggio?

Il post di Luis Alberto è tutto da interpretare, ma il primo pensiero va al rinnovo contrattuale che non è stato ancora siglato. Da alcune settimane è stato scritto e detto da più parti che il prolungamento contrattuale con la Lazio era a un passo. Ma fino a questo momento, il club non ha comunicato alcun rinnovo. Il giocatore spagnolo potrebbe aver esaurito la propria pazienza. Non è la prima volta che il talento esprime il proprio pensiero in maniera polemica, e questo potrebbe essere un nuovo capitolo. Lo riporta il Corriere dello Sport

BERNARDESCHI TORNA IN ITALIA?