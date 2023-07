Bernardeschi ha già cambiato idea sulla MLS? “Mi manca la Champions League e l’Italia”

In collegamento come ospite di Sky Sport, Federico Bernardeschi parla della sua avventura in MLS ma anche di futuro: “Qui mi sono trovato benissimo, la città è molto bella e le persone sono pazzesche – dice – Purtroppo siamo inciampati nel percorso, non ci aspettavamo di essere così giù in classifica, ci sono stati dei problemi che speriamo di risolvere e di risollevarci”. Un po’ di nostalgia dell’Europa e dell’Italia: “Cosa mi manca? La Champions, un po’ di Italia è normale che manchi, è casa mia”. E allora ci potrebbe essere un ritorno? “Posso dire che al momento sono del Toronto e sto bene qui, qualora ci dovessero essere delle opportunità le valuterei insieme al club con onestà.

AMICHEVOLE A RISCHIO? LA FIORENTINA NON PARTE PER BELRGRADO