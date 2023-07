La Fiorentina non è partita per Belgrado a causa del vento: l’amichevole con la Stella Rossa può saltare

Come riportato da Radio Bruno, la Fiorentina è ancora all’aeroporto di Peretola a causa del vento forte che sta creando problemi e l’aereo charter ancora non è arrivato a Firenze. Non è prevista una partenza prima delle 19/19.30 e se la questione vento non si risolverà la squadra rimarrà a Firenze. C’è l’ipotesi che l’amichevole contro la Stella Rossa a Belgrado possa saltare.

AMRABAT E NICO RIMANGONO A FIRENZE: CON LA STELLA ROSSA FUORI ANCHE SOTTIL