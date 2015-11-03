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Notizie Stella Rossa Fiorentina

Viareggio Cup, esordio vincente per la Fiorentina di Papalato contro la Stella Rossa

12 febbraio 2024 22:25

Nazione: “Jovic, futuro in bilico, chi lo deciderà? Resta o va altrove? Real Madrid contrario al prestito”

14 agosto 2023 09:02

Nazione: "Jovic via? L'interesse della Stella Rossa è vivo ma il suo contratto con la Fiorentina è molto articolato"

10 agosto 2023 09:38

Biraghi: "No drammi, loro sono al 100%, noi al 20% e in pieno ritiro. Dà fastidio perchè siamo la Fiorentina"

26 luglio 2023 22:51

Nel secondo tempo la Fiorentina domina ma non segna, Cabral si mangia gol. Bene Arthur e Parisi

26 luglio 2023 22:04

Terracciano, Quarta e Biraghi un vero disastro. Il primo tempo della Fiorentina è un'umiliazione: 5-0

26 luglio 2023 20:49

FORM.UFFICIALE: RANIERI TITOLARE, MANDRAGORA CON DUNCAN IN MEZZO, JOVIC DAVANTI

26 luglio 2023 18:55

Fiorentina-Stella Rossa sarà visibile in chiaro sul sito ufficiale della Fiorentina solo dall'Italia

26 luglio 2023 13:55

La Fiorentina stasera non parte per Belgrado: maltempo in Serbia. Domani mattina si valuterà

25 luglio 2023 19:44

La Fiorentina non è partita per Belgrado a causa del vento: l'amichevole con la Stella Rossa può saltare

25 luglio 2023 18:28

Parla Jovic: "La Fiorentina crede in me. La cosa più importante è che io stia bene fisicamente"

20 luglio 2023 15:56

Lazetic, considerato il nuovo Vlahovic, va al Milan, ds Stella Rossa rivela: "Lo voleva la Fiorentina"

24 gennaio 2022 19:22

Milenkovic: "Giocare in Italia è il sogno do ogni bambino. Mi sento un uomo fortunato.."

01 aprile 2020 15:32

Terzic: "Ringrazio i miei compagni di squadra, la dirigenza e prima di tutto i tifosi per avermi permesso di partecipare al trentesimo scudetto"

21 maggio 2019 20:48

Fiorentina, in arrivo il terzino sinistro Terzic della Stella Rossa. Il costo dell'operazione...

21 maggio 2019 01:03

CdS, ai dettagli l'acquisto di Terzic, terzino sinistro classe 99 della Stella Rossa. I dettagli

28 marzo 2019 13:41

Sky Sport, ecco i quattro club internazionali ancora imbattuti nel resto del mondo

19 marzo 2019 00:02

Stella Rossa, Terzic, il terzino sinistro è vicino a vestire la casacca viola...

11 marzo 2019 14:50

Condò: "La Fiorentina è superiore alla Stella Rossa, ma il Napoli ha fatto fatica"

19 settembre 2018 12:07

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