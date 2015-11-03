Notizie Stella Rossa Fiorentina

Viareggio Cup, esordio vincente per la Fiorentina di Papalato contro la Stella Rossa
12 febbraio 2024 22:25
Nazione: “Jovic, futuro in bilico, chi lo deciderà? Resta o va altrove? Real Madrid contrario al prestito”
14 agosto 2023 09:02
Nazione: "Jovic via? L'interesse della Stella Rossa è vivo ma il suo contratto con la Fiorentina è molto articolato"
10 agosto 2023 09:38
Biraghi: "No drammi, loro sono al 100%, noi al 20% e in pieno ritiro. Dà fastidio perchè siamo la Fiorentina"
26 luglio 2023 22:51
Nel secondo tempo la Fiorentina domina ma non segna, Cabral si mangia gol. Bene Arthur e Parisi
26 luglio 2023 22:04
Terracciano, Quarta e Biraghi un vero disastro. Il primo tempo della Fiorentina è un'umiliazione: 5-0
26 luglio 2023 20:49
FORM.UFFICIALE: RANIERI TITOLARE, MANDRAGORA CON DUNCAN IN MEZZO, JOVIC DAVANTI
26 luglio 2023 18:55
Fiorentina-Stella Rossa sarà visibile in chiaro sul sito ufficiale della Fiorentina solo dall'Italia
26 luglio 2023 13:55
La Fiorentina stasera non parte per Belgrado: maltempo in Serbia. Domani mattina si valuterà
25 luglio 2023 19:44
La Fiorentina non è partita per Belgrado a causa del vento: l'amichevole con la Stella Rossa può saltare
25 luglio 2023 18:28
Parla Jovic: "La Fiorentina crede in me. La cosa più importante è che io stia bene fisicamente"
20 luglio 2023 15:56
Lazetic, considerato il nuovo Vlahovic, va al Milan, ds Stella Rossa rivela: "Lo voleva la Fiorentina"
24 gennaio 2022 19:22
Milenkovic: "Giocare in Italia è il sogno do ogni bambino. Mi sento un uomo fortunato.."
01 aprile 2020 15:32
Terzic: "Ringrazio i miei compagni di squadra, la dirigenza e prima di tutto i tifosi per avermi permesso di partecipare al trentesimo scudetto"
21 maggio 2019 20:48
Fiorentina, in arrivo il terzino sinistro Terzic della Stella Rossa. Il costo dell'operazione...
21 maggio 2019 01:03
CdS, ai dettagli l'acquisto di Terzic, terzino sinistro classe 99 della Stella Rossa. I dettagli
28 marzo 2019 13:41
Sky Sport, ecco i quattro club internazionali ancora imbattuti nel resto del mondo
19 marzo 2019 00:02
Stella Rossa, Terzic, il terzino sinistro è vicino a vestire la casacca viola...
11 marzo 2019 14:50
Condò: "La Fiorentina è superiore alla Stella Rossa, ma il Napoli ha fatto fatica"
19 settembre 2018 12:07
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