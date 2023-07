Terracciano, Quarta e Biraghi un vero disastro. Il primo tempo della Fiorentina è un’umiliazione: 5-0

La Stella Rossa è a pochi giorni dall’inizio del campionato serbo, infatti domenica inizierà la Super Liga per la squadra giallorossa. Dunque sarebbe stato facile prevedere una partita con una squadra, quella di casa, che andasse più forte rispetto a quella viola. Ma nessuno si sarebbe aspettato questo primo tempo di Stella Rossa-Fiorentina con la squadra biancorossa che ha letteralmente annientato Jovic e compagni. Il primo vantaggio è arrivato grazie ad un gravissimo errore di Quarta che ha perso palla da ultimo uomo ed ha regalato il primo vantaggio. Il secondo gol invece è stato segnato da Ivanic che ha saltato facilmente Biraghi mettendo la palla in rete. Due minuti dopo è arrivato il terzo gol, questa volta con imbucata centrale con Ranieri e Quarta fuori posizione, lenti e impacciati nel chiudere una triangolazione. Minuto 23 e quarto gol subito, prima il tap in con Quarta in ritardo sul marcatore, parata di Terracciano che poi non ha potuto fare nulla sulla ribattuta. Al minuto 26 è arrivato il quinto gol su rigore, con Terracciano che ha steso l’attaccante avversario dopo essere stato dribblato in piena area.

