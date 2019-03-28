CdS, ai dettagli l'acquisto di Terzic, terzino sinistro classe 99 della Stella Rossa. I dettagli
Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport Aleksa Terzic, terzino sinistro serbo classe ‘99 della Stella Rossa, osservato a lungo sarebbe ad un passo. Questione di dettagli, con l’operazione che se...
A cura di Redazione Labaroviola
28 marzo 2019 13:41
Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport Aleksa Terzic, terzino sinistro serbo classe ‘99 della Stella Rossa, osservato a lungo sarebbe ad un passo. Questione di dettagli, con l’operazione che sembra in dirittura d’arrivo.