Notizie Terzic Fiorentina

Lasci la Fiorentina e sparisci o fallisci. La storia di Cabral, Jovic, Amrabat, Saponara, Terzic e Igor
21 novembre 2023 15:42
La lettera di addio di Terzic: "Grazie famiglia Viola, ho dato tutto. Cresciuto come uomo e giocatore"
23 luglio 2023 23:04
Terzic: "Ho avuto subito la sensazione che il Salisburgo mi volesse davvero. Tutto è stato in discesa"
23 luglio 2023 18:10
Ufficiale: Terzic lascia la Fiorentina a titolo definitivo, è un nuovo giocatore del Salisburgo
23 luglio 2023 17:29
Le cifre della cessione di Terzic: 5.5 milioni subito, 2.5 milioni di bonus e percentuale futura rivendita
22 luglio 2023 22:46
Le cessioni fanno ricca la Fiorentina: incassati oltre 34 milioni da Terzic, Igor, Maleh, Rasmussen e Zurkowski
22 luglio 2023 10:48
Pedullà annuncia: "Fatta per il trasferimento di Terzic al Salisburgo. Addio alla Fiorentina"
21 luglio 2023 13:27
TMW, Fiorentina chiede 5 milioni per Terzic, il Bologna dice no, il Salisburgo tratta per comprarlo
19 luglio 2023 14:54
Nazione, Igor e Terzic via per fare cassa. Il brasiliano al Brighton, il serbo al Salisburgo
19 luglio 2023 09:05
Due difensori lasciano la Fiorentina, Igor al Brigton, Terzic va al Salisburgo. Presto l'addio
18 luglio 2023 08:23
Pedullà: "Fiorentina vende Igor al Brighton per 15 milioni. Trattativa avanzata per Terzic al Salisburgo"
17 luglio 2023 11:07
Fiorentina batte Fiorentina Primavera 8-1: doppietta per Jovic, Sabiri e Terzic, gol di Cabral e Brekalo
15 luglio 2023 20:39
Da Bologna, Terzic non convince Thiago Motta ed il Bologna valuta altri profili per la fascia sinistra
12 luglio 2023 18:39
Da Empoli, Fiorentina può inserire Terzic o Duncan per arrivare a Parisi. Volontà di chiudere velocemente
07 luglio 2023 14:29
Tirreno, cinque giocatori a rischio per la prossima stagione, al Viola Park con le valigie
01 luglio 2023 11:20
Terzic vicino al Bologna? Nessuna novità. Sul tavolo della Fiorentina resta l'offerta di mesi fa: 4,5 milioni
30 giugno 2023 22:16
Sky Sport: "Il Bologna non riesce a prendere Doig e tornerà a chiedere Terzic alla Fiorentina"
30 giugno 2023 21:40
Repubblica: "Le cessioni fanno il mercato della Fiorentina ma il rischio è il basso tesoretto"
23 giugno 2023 08:48
Gazzetta: "Terzic non vuole rinnovare con la Fiorentina, Bologna pronto ad affondare il colpo"
23 giugno 2023 08:42
TMW, Fiorentina ha chiesto concretamente Dia alla Salernitana: Terzic la contropartita
22 giugno 2023 18:51
Corriere dello Sport: "Terzic rifiuta il rinnovo con la Fiorentina, vuole andarsene, c'è il Bologna"
21 giugno 2023 09:49
Gazzetta: "Terzic in uscita dalla Fiorentina, c'è il Bologna, pista percorribile con i viola"
18 giugno 2023 20:30
Sartori: "Terzic è un giocatore che amiamo e stimiamo, ci penseremo per quest'estate"
12 giugno 2023 14:59
Corriere dello Sport, Fiorentina al lavoro per i contratti: cinque i calciatori in scadenza a giugno 2024
11 giugno 2023 09:01
Terzic out dai convocati della Serbia: si opererà al naso dopo la finale di Conference League
05 giugno 2023 14:00
Amoruso rivela: "Mi risulta che il post pubblicato da Jovic e Terzic esca fuori da un loro familiare"
16 maggio 2023 18:59
Bucchioni: "Nico sembra aver finito la benzina. Quarta artefice della sconfitta giovedì. Prematuro Brekalo in campo"
16 maggio 2023 13:34
Bojinov: "In Castrovilli rivedo Rui Costa. Jovic e Terzic? Io con Prandelli e Corvino ero aggressivo"
15 maggio 2023 14:32
"Qualcuno avrebbe voluto vedere Jovic ma lui e Terzic hanno preferito giocarsi tutto su Instagram"
15 maggio 2023 10:30
Italiano ci è rimasto male con Jovic e Terzic ma ammette: "Mi hanno bussato e mi hanno chiesto scusa"
15 maggio 2023 09:38
Corriere Fiorentino: “Troppo grave la leggerezza di Jovic e Terzic; oggi non saranno titolari”
14 maggio 2023 09:29
Pedullà durissimo: "Jovic pensa che gli altri sono stupidi. Lui e Terzic non conoscono la parola rispetto"
13 maggio 2023 00:30
Bocci: "Jovic e Terzic? Caso chiuso. Se si lamentano perchè non giocano vuol dire che ci tengono"
12 maggio 2023 18:55
Jovic e Terzic chiedono scusa: "Non abbiamo letto quello che era scritto nel post che condiviso"
12 maggio 2023 15:32
De Magistris: "Jovic e Terzic devono essere messi fuori. Hanno mancato di rispetto anche ai compagni di squadra"
12 maggio 2023 14:09
“Disastro tattico di Italiano”, Jovic e Terzic condividono un post contro l’allenatore della Fiorentina
12 maggio 2023 09:41
Terzic: “Italiano vuole che pensiamo una partita alla volta. Ci sono tante gare ed è difficile”
03 maggio 2023 17:33
Terzic: "Tutti vogliamo vincere la Conference. È un'opportunità che non dobbiamo perdere"
13 aprile 2023 20:02
Probabile formazione: Terzic in difesa, c’è Castrovilli. Jovic o Kouamé dal 1’, rifiata Cabral
07 aprile 2023 09:39
Quarta e Terzic stanno bene, sorride Italiano. Jovic è tornato ad allenarsi in gruppo
04 aprile 2023 10:16
Convocati Fiorentina per l'Inter: finalmente Terzic, out Jovic e Duncan, c'è Vannucchi e non Martinelli
31 marzo 2023 18:30
Oggi inizia il rientro a Firenze dei Nazionali. Terzic non ha ancora recuperato dall’infortunio
28 marzo 2023 10:07
Biraghi influenzato. Assenti Igor, Saponara, Terzic e Terracciano al lavoro al centro sportivo
25 marzo 2023 11:40
Roggi: "Farei giocare di più Terzic: grande risorsa per la Fiorentina. Quarta? Sa impostare bene"
24 marzo 2023 18:48
Due giorni di riposo per la Fiorentina. Sosta importante anche per Terzic che sta recuperando dall’infortunio
21 marzo 2023 09:45
Convocati Fiorentina per il Lecce: Sottil recupera subito, tutti a disposizione tranne Terzic
18 marzo 2023 18:16
L'ammonizione di Biraghi una sua scelta o una leggerezza? Era diffidato e non ci sarà al ritorno
10 marzo 2023 12:25
Convocati Fiorentina per il Sivasspor: Biraghi c'è, Terzic unico assente per l'ottavo di finale di Conference
08 marzo 2023 18:19
"Jovic grande acquisto, Terzic di prospettiva. Milenkovic si è preso la Fiorentina sulle spalle, ora ne risente"
07 marzo 2023 17:20
Terzic out almeno 20 giorni: l’obiettivo è averlo al 100% entro un mese, rientro dopo la sosta
03 marzo 2023 10:01
Corriere dello Sport, Terzic out tutto marzo? Italiano potrebbe chiamare Kayode in prima squadra
03 marzo 2023 09:51
Infortunio Terzic, su Instagram il difensore ringrazia i tifosi per il sostegno: "Tornerò ancora più forte"
02 marzo 2023 21:43
Il report medico per Terzic: "Lesione di secondo grado all'adduttore della coscia sinistra"
02 marzo 2023 16:13
Corriere Fiorentino, torna Milenkovic dal 1' in difesa. Terzic out minimo 15 giorni
02 marzo 2023 09:30
Italiano ammette: "E' stato un errore non sostituire Terzic. Cabral è più bravo nella profondità"
27 febbraio 2023 21:00
Terzic scalpita e insegue la maglia dal 1' contro il Verona: potrebbe giocare a destra al posto di Dodò
27 febbraio 2023 15:10
Probabile formazione: Terzic a destra, a centrocampo Mandragora? Jovic ancora una chance dal 1’
16 febbraio 2023 09:24
Scugnizzo Viola scrive: "Mazzoleni, cosa tocca inventarsi pur di salvare quelli lì! Scandalo all’Allianz"
12 febbraio 2023 23:33
Corvino: "Dei giocatori che ho portato alla Fiorentina solo Terzic non ha rispettato le aspettative"
11 febbraio 2023 10:36
Primo tempo come le ultime due sfide. Secondo tempo come tutto il resto del campionato, deludente
05 febbraio 2023 21:58
Repubblica, la Fiorentina crede fortemente in Terzic: ora l'obiettivo è il rinnovo
04 febbraio 2023 09:44
Bucchioni: "Terzic in difesa è meglio di Biraghi, non è più spaventato quando scende in campo"
02 febbraio 2023 18:56
Il Torino si è trasformato da Real Madrid a Getafe in meno di una settimana, ma il merito è nostro. Vittoria importantissima
02 febbraio 2023 12:47
PAGELLE FIORENTINA, JOVIC DA ATTACCANTE, TERZIC UNO DEI MIGLIORI. IKONE LETALE. MALE KOUAMÈ
01 febbraio 2023 20:00
Corriere dello Sport, Terzic resta? C’è il Bologna ma la Fiorentina non abbassa le sue pretese
27 gennaio 2023 09:21
Ceccarini: "Terzic richiesto fortemente dal Bologna, ma rimarrà alla Fiorentina come Bianco e Ranieri"
26 gennaio 2023 17:39
Corriere dello Sport, Terzic resta nel mirino del Bologna: ieri contatti con la Fiorentina e con l’agente
25 gennaio 2023 08:41
Thiago Motta avvicina Terzic al Bologna: "Società sa cosa serve per migliorare". Ieri Sartori al Franchi
22 gennaio 2023 19:06
Corriere dello Sport, Sartori a Firenze per Terzic: entro mercoledì il Bologna vuole sapere il suo destino
22 gennaio 2023 10:01
Gazzetta, il Bologna insiste per Terzic ma l’ostacolo è Italiano che sta facendo resistenza
21 gennaio 2023 09:50
Corriere dello Sport: “Sartori anche ieri ha parlato con Pradè di Terzic ma c’è distanza sulle cifre"
17 gennaio 2023 09:23
Nazione, Terzic piace al Bologna ma andrà via solo per un'offerta irrinunciabile
15 gennaio 2023 10:30
Corriere dello Sport, Terzic vuole il Bologna, la Fiorentina se dovesse cederlo a giugno perde 2 milioni
14 gennaio 2023 09:40
Nazione, il Bologna aspetta il sì di Terzic ma lo vuole dalla Fiorentina in prestito senza obblighi
13 gennaio 2023 09:49
Corriere dello Sport, Terzic vuole il Bologna: la Fiorentina chiede 4 milioni, i rossoblù offrono 3
09 gennaio 2023 12:03
Vittoria non meritata, ma sono queste le partite da vincere. Gonzalez salva faccia e risultato
08 gennaio 2023 21:50
Benedetto Ferrara s'interroga: "Siamo sicuri che sia giusto vendere Terzic? Biraghi è cosi intoccabile?"
08 gennaio 2023 12:48
Gazzetta, Italiano vuole tenere Terzic ma il serbo ha detto no al rinnovo con la Fiorentina
06 gennaio 2023 09:49
Corriere dello Sport, Terzic il primo nome del Bologna: la destinazione è di suo gradimento
06 gennaio 2023 09:44
Nazione, Bologna su Terzic, si lavora al prestito con riscatto. Ma occhio alla Salernitana
05 gennaio 2023 10:12
Agenti di Terzic, Bonaventura e Venuti incontrano Fiorentina: si attendono novità su rinnovi e partenze
03 gennaio 2023 13:59
CorSport, Bologna pressing su Terzic ma Italiano vorrebbe tenerlo come vice-Biraghi alla Fiorentina
03 gennaio 2023 10:25
CorSport, prima offerta del Bologna per Terzic, ma c'è distanza: la Fiorentina chiede 4,5 milioni
29 dicembre 2022 14:30
CorSport, il Bologna continua a monitorare Terzic: è tra i più gettonati per la fascia mancina
27 dicembre 2022 13:15
Corriere Fiorentino, Bologna in pressing su Terzic ma se lui non spinge per partire la Fiorentina lo tiene
24 dicembre 2022 08:41
Cor. Sport, il Bologna vuole Terzic e offre un bel contratto. La Fiorentina vuole almeno 3.5 milioni
23 dicembre 2022 12:49
Corriere dello Sport, Terzic stuzzicato dal Bologna, ma la Fiorentina lo terrebbe volentieri
15 dicembre 2022 10:18
Kouamè indisponibile per lombalgia, Maleh e Terzic hanno l'influenza. Non ci saranno contro il Bastia
14 dicembre 2022 14:52
Corriere dello Sport, Terzic nel mirino del Bologna ma l’accordo tra i felsinei e la Fiorentina per ora non c’è
11 dicembre 2022 09:57
Corriere dello Sport, Terzic-Bologna, l’ostacolo è Italiano. Nei prossimi giorni incontro tra i due club
10 dicembre 2022 09:48
Da Lecce, Corvino mette gli occhi su Terzic e Zurkowski: li ha portati lui alla Fiorentina
08 dicembre 2022 18:59
Di Marzio svela: "Di Vaio era a Firenze per vedere Terzic, lo vuole portare al Bologna"
08 dicembre 2022 00:50
Gazzetta, Bologna su Terzic ma la Fiorentina alza il muro, non vuole cederlo
07 dicembre 2022 09:37
CorSport, il Bologna torna a pensare a Terzic. Ma la Fiorentina vuole trattenerlo a Firenze
06 dicembre 2022 16:56
Corriere dello Sport, il Bologna piomba su Terzic ma Italiano vorrebbe tenerlo alla Fiorentina
03 dicembre 2022 09:43
L’ennesima vergogna del calcio italiano. Arbitro palesemente di parte. Basta, non se ne può più
13 novembre 2022 22:06
Brutta notizia per Terzic, non convocato dalla Serbia per il mondiale. Ci sono Jovic e Milenkovic
11 novembre 2022 14:09
Dalla Serbia con furore. 5 su 5 tutte vinte. Gonzalez, così puoi anche restare in Argentina
09 novembre 2022 23:37
Serviva vincere, serviva sbloccare qualcuno e serviva dare continuità, è stato fatto. Ora il campionato va onorato
04 novembre 2022 11:55
Ottima vittoria, ma questa serata lascia parecchie indicazioni inquietanti. Cabral in partenza?
14 ottobre 2022 00:17
Archivio