Labaro Viola

Notizie Terzic Fiorentina

Lasci la Fiorentina e sparisci o fallisci. La storia di Cabral, Jovic, Amrabat, Saponara, Terzic e Igor

21 novembre 2023 15:42

La lettera di addio di Terzic: "Grazie famiglia Viola, ho dato tutto. Cresciuto come uomo e giocatore"

23 luglio 2023 23:04

Terzic: "Ho avuto subito la sensazione che il Salisburgo mi volesse davvero. Tutto è stato in discesa"

23 luglio 2023 18:10

Ufficiale: Terzic lascia la Fiorentina a titolo definitivo, è un nuovo giocatore del Salisburgo

23 luglio 2023 17:29

Le cifre della cessione di Terzic: 5.5 milioni subito, 2.5 milioni di bonus e percentuale futura rivendita

22 luglio 2023 22:46

Le cessioni fanno ricca la Fiorentina: incassati oltre 34 milioni da Terzic, Igor, Maleh, Rasmussen e Zurkowski

22 luglio 2023 10:48

Pedullà annuncia: "Fatta per il trasferimento di Terzic al Salisburgo. Addio alla Fiorentina"

21 luglio 2023 13:27

TMW, Fiorentina chiede 5 milioni per Terzic, il Bologna dice no, il Salisburgo tratta per comprarlo

19 luglio 2023 14:54

Nazione, Igor e Terzic via per fare cassa. Il brasiliano al Brighton, il serbo al Salisburgo

19 luglio 2023 09:05

Due difensori lasciano la Fiorentina, Igor al Brigton, Terzic va al Salisburgo. Presto l'addio

18 luglio 2023 08:23

Pedullà: "Fiorentina vende Igor al Brighton per 15 milioni. Trattativa avanzata per Terzic al Salisburgo"

17 luglio 2023 11:07

Fiorentina batte Fiorentina Primavera 8-1: doppietta per Jovic, Sabiri e Terzic, gol di Cabral e Brekalo

15 luglio 2023 20:39

Da Bologna, Terzic non convince Thiago Motta ed il Bologna valuta altri profili per la fascia sinistra

12 luglio 2023 18:39

Da Empoli, Fiorentina può inserire Terzic o Duncan per arrivare a Parisi. Volontà di chiudere velocemente

07 luglio 2023 14:29

Tirreno, cinque giocatori a rischio per la prossima stagione, al Viola Park con le valigie

01 luglio 2023 11:20

Terzic vicino al Bologna? Nessuna novità. Sul tavolo della Fiorentina resta l'offerta di mesi fa: 4,5 milioni

30 giugno 2023 22:16

Sky Sport: "Il Bologna non riesce a prendere Doig e tornerà a chiedere Terzic alla Fiorentina"

30 giugno 2023 21:40

Repubblica: "Le cessioni fanno il mercato della Fiorentina ma il rischio è il basso tesoretto"

23 giugno 2023 08:48

Gazzetta: "Terzic non vuole rinnovare con la Fiorentina, Bologna pronto ad affondare il colpo"

23 giugno 2023 08:42

TMW, Fiorentina ha chiesto concretamente Dia alla Salernitana: Terzic la contropartita

22 giugno 2023 18:51

Corriere dello Sport: "Terzic rifiuta il rinnovo con la Fiorentina, vuole andarsene, c'è il Bologna"

21 giugno 2023 09:49

Gazzetta: "Terzic in uscita dalla Fiorentina, c'è il Bologna, pista percorribile con i viola"

18 giugno 2023 20:30

Sartori: "Terzic è un giocatore che amiamo e stimiamo, ci penseremo per quest'estate"

12 giugno 2023 14:59

Corriere dello Sport, Fiorentina al lavoro per i contratti: cinque i calciatori in scadenza a giugno 2024

11 giugno 2023 09:01

Terzic out dai convocati della Serbia: si opererà al naso dopo la finale di Conference League

05 giugno 2023 14:00

Amoruso rivela: "Mi risulta che il post pubblicato da Jovic e Terzic esca fuori da un loro familiare"

16 maggio 2023 18:59

Bucchioni: "Nico sembra aver finito la benzina. Quarta artefice della sconfitta giovedì. Prematuro Brekalo in campo"

16 maggio 2023 13:34

Bojinov: "In Castrovilli rivedo Rui Costa. Jovic e Terzic? Io con Prandelli e Corvino ero aggressivo"

15 maggio 2023 14:32

"Qualcuno avrebbe voluto vedere Jovic ma lui e Terzic hanno preferito giocarsi tutto su Instagram"

15 maggio 2023 10:30

Italiano ci è rimasto male con Jovic e Terzic ma ammette: "Mi hanno bussato e mi hanno chiesto scusa"

15 maggio 2023 09:38

Corriere Fiorentino: “Troppo grave la leggerezza di Jovic e Terzic; oggi non saranno titolari”

14 maggio 2023 09:29

Pedullà durissimo: "Jovic pensa che gli altri sono stupidi. Lui e Terzic non conoscono la parola rispetto"

13 maggio 2023 00:30

Bocci: "Jovic e Terzic? Caso chiuso. Se si lamentano perchè non giocano vuol dire che ci tengono"

12 maggio 2023 18:55

Jovic e Terzic chiedono scusa: "Non abbiamo letto quello che era scritto nel post che condiviso"

12 maggio 2023 15:32

De Magistris: "Jovic e Terzic devono essere messi fuori. Hanno mancato di rispetto anche ai compagni di squadra"

12 maggio 2023 14:09

“Disastro tattico di Italiano”, Jovic e Terzic condividono un post contro l’allenatore della Fiorentina 

12 maggio 2023 09:41

Terzic: “Italiano vuole che pensiamo una partita alla volta. Ci sono tante gare ed è difficile”

03 maggio 2023 17:33

Terzic: "Tutti vogliamo vincere la Conference. È un'opportunità che non dobbiamo perdere"

13 aprile 2023 20:02

Probabile formazione: Terzic in difesa, c’è Castrovilli. Jovic o Kouamé dal 1’, rifiata Cabral

07 aprile 2023 09:39

Quarta e Terzic stanno bene, sorride Italiano. Jovic è tornato ad allenarsi in gruppo

04 aprile 2023 10:16

Convocati Fiorentina per l'Inter: finalmente Terzic, out Jovic e Duncan, c'è Vannucchi e non Martinelli

31 marzo 2023 18:30

Oggi inizia il rientro a Firenze dei Nazionali. Terzic non ha ancora recuperato dall’infortunio

28 marzo 2023 10:07

Biraghi influenzato. Assenti Igor, Saponara, Terzic e Terracciano al lavoro al centro sportivo

25 marzo 2023 11:40

Roggi: "Farei giocare di più Terzic: grande risorsa per la Fiorentina. Quarta? Sa impostare bene"

24 marzo 2023 18:48

Due giorni di riposo per la Fiorentina. Sosta importante anche per Terzic che sta recuperando dall’infortunio

21 marzo 2023 09:45

Convocati Fiorentina per il Lecce: Sottil recupera subito, tutti a disposizione tranne Terzic

18 marzo 2023 18:16

L'ammonizione di Biraghi una sua scelta o una leggerezza? Era diffidato e non ci sarà al ritorno

10 marzo 2023 12:25

Convocati Fiorentina per il Sivasspor: Biraghi c'è, Terzic unico assente per l'ottavo di finale di Conference

08 marzo 2023 18:19

"Jovic grande acquisto, Terzic di prospettiva. Milenkovic si è preso la Fiorentina sulle spalle, ora ne risente"

07 marzo 2023 17:20

Terzic out almeno 20 giorni: l’obiettivo è averlo al 100% entro un mese, rientro dopo la sosta

03 marzo 2023 10:01

Corriere dello Sport, Terzic out tutto marzo? Italiano potrebbe chiamare Kayode in prima squadra 

03 marzo 2023 09:51

Infortunio Terzic, su Instagram il difensore ringrazia i tifosi per il sostegno: "Tornerò ancora più forte"

02 marzo 2023 21:43

Il report medico per Terzic: "Lesione di secondo grado all'adduttore della coscia sinistra"

02 marzo 2023 16:13

Corriere Fiorentino, torna Milenkovic dal 1' in difesa. Terzic out minimo 15 giorni

02 marzo 2023 09:30

Italiano ammette: "E' stato un errore non sostituire Terzic. Cabral è più bravo nella profondità"

27 febbraio 2023 21:00

Terzic scalpita e insegue la maglia dal 1' contro il Verona: potrebbe giocare a destra al posto di Dodò

27 febbraio 2023 15:10

Probabile formazione: Terzic a destra, a centrocampo Mandragora? Jovic ancora una chance dal 1’

16 febbraio 2023 09:24

Scugnizzo Viola scrive: "Mazzoleni, cosa tocca inventarsi pur di salvare quelli lì! Scandalo all’Allianz"

12 febbraio 2023 23:33

Corvino: "Dei giocatori che ho portato alla Fiorentina solo Terzic non ha rispettato le aspettative"

11 febbraio 2023 10:36

Primo tempo come le ultime due sfide. Secondo tempo come tutto il resto del campionato, deludente

05 febbraio 2023 21:58

Repubblica, la Fiorentina crede fortemente in Terzic: ora l'obiettivo è il rinnovo 

04 febbraio 2023 09:44

Bucchioni: "Terzic in difesa è meglio di Biraghi, non è più spaventato quando scende in campo"

02 febbraio 2023 18:56

Il Torino si è trasformato da Real Madrid a Getafe in meno di una settimana, ma il merito è nostro. Vittoria importantissima

02 febbraio 2023 12:47

PAGELLE FIORENTINA, JOVIC DA ATTACCANTE, TERZIC UNO DEI MIGLIORI. IKONE LETALE. MALE KOUAMÈ

01 febbraio 2023 20:00

Corriere dello Sport, Terzic resta? C’è il Bologna ma la Fiorentina non abbassa le sue pretese

27 gennaio 2023 09:21

Ceccarini: "Terzic richiesto fortemente dal Bologna, ma rimarrà alla Fiorentina come Bianco e Ranieri"

26 gennaio 2023 17:39

Corriere dello Sport, Terzic resta nel mirino del Bologna: ieri contatti con la Fiorentina e con l’agente 

25 gennaio 2023 08:41

Thiago Motta avvicina Terzic al Bologna: "Società sa cosa serve per migliorare". Ieri Sartori al Franchi

22 gennaio 2023 19:06

Corriere dello Sport, Sartori a Firenze per Terzic: entro mercoledì il Bologna vuole sapere il suo destino 

22 gennaio 2023 10:01

Gazzetta, il Bologna insiste per Terzic ma l’ostacolo è Italiano che sta facendo resistenza

21 gennaio 2023 09:50

Corriere dello Sport: “Sartori anche ieri ha parlato con Pradè di Terzic ma c’è distanza sulle cifre"

17 gennaio 2023 09:23

Nazione, Terzic piace al Bologna ma andrà via solo per un'offerta irrinunciabile

15 gennaio 2023 10:30

Corriere dello Sport, Terzic vuole il Bologna, la Fiorentina se dovesse cederlo a giugno perde 2 milioni

14 gennaio 2023 09:40

Nazione, il Bologna aspetta il sì di Terzic ma lo vuole dalla Fiorentina in prestito senza obblighi

13 gennaio 2023 09:49

Corriere dello Sport, Terzic vuole il Bologna: la Fiorentina chiede 4 milioni, i rossoblù offrono 3

09 gennaio 2023 12:03

Vittoria non meritata, ma sono queste le partite da vincere. Gonzalez salva faccia e risultato

08 gennaio 2023 21:50

Benedetto Ferrara s'interroga: "Siamo sicuri che sia giusto vendere Terzic? Biraghi è cosi intoccabile?"

08 gennaio 2023 12:48

Gazzetta, Italiano vuole tenere Terzic ma il serbo ha detto no al rinnovo con la Fiorentina

06 gennaio 2023 09:49

Corriere dello Sport, Terzic il primo nome del Bologna: la destinazione è di suo gradimento

06 gennaio 2023 09:44

Nazione, Bologna su Terzic, si lavora al prestito con riscatto. Ma occhio alla Salernitana

05 gennaio 2023 10:12

Agenti di Terzic, Bonaventura e Venuti incontrano Fiorentina: si attendono novità su rinnovi e partenze

03 gennaio 2023 13:59

CorSport, Bologna pressing su Terzic ma Italiano vorrebbe tenerlo come vice-Biraghi alla Fiorentina

03 gennaio 2023 10:25

CorSport, prima offerta del Bologna per Terzic, ma c'è distanza: la Fiorentina chiede 4,5 milioni

29 dicembre 2022 14:30

CorSport, il Bologna continua a monitorare Terzic: è tra i più gettonati per la fascia mancina

27 dicembre 2022 13:15

Corriere Fiorentino, Bologna in pressing su Terzic ma se lui non spinge per partire la Fiorentina lo tiene

24 dicembre 2022 08:41

Cor. Sport, il Bologna vuole Terzic e offre un bel contratto. La Fiorentina vuole almeno 3.5 milioni

23 dicembre 2022 12:49

Corriere dello Sport, Terzic stuzzicato dal Bologna, ma la Fiorentina lo terrebbe volentieri

15 dicembre 2022 10:18

Kouamè indisponibile per lombalgia, Maleh e Terzic hanno l'influenza. Non ci saranno contro il Bastia

14 dicembre 2022 14:52

Corriere dello Sport, Terzic nel mirino del Bologna ma l’accordo tra i felsinei e la Fiorentina per ora non c’è 

11 dicembre 2022 09:57

Corriere dello Sport, Terzic-Bologna, l’ostacolo è Italiano. Nei prossimi giorni incontro tra i due club 

10 dicembre 2022 09:48

Da Lecce, Corvino mette gli occhi su Terzic e Zurkowski: li ha portati lui alla Fiorentina

08 dicembre 2022 18:59

Di Marzio svela: "Di Vaio era a Firenze per vedere Terzic, lo vuole portare al Bologna"

08 dicembre 2022 00:50

Gazzetta, Bologna su Terzic ma la Fiorentina alza il muro, non vuole cederlo

07 dicembre 2022 09:37

CorSport, il Bologna torna a pensare a Terzic. Ma la Fiorentina vuole trattenerlo a Firenze

06 dicembre 2022 16:56

Corriere dello Sport, il Bologna piomba su Terzic ma Italiano vorrebbe tenerlo alla Fiorentina

03 dicembre 2022 09:43

L’ennesima vergogna del calcio italiano. Arbitro palesemente di parte. Basta, non se ne può più

13 novembre 2022 22:06

Brutta notizia per Terzic, non convocato dalla Serbia per il mondiale. Ci sono Jovic e Milenkovic

11 novembre 2022 14:09

Dalla Serbia con furore. 5 su 5 tutte vinte. Gonzalez, così puoi anche restare in Argentina

09 novembre 2022 23:37

Serviva vincere, serviva sbloccare qualcuno e serviva dare continuità, è stato fatto. Ora il campionato va onorato

04 novembre 2022 11:55

Ottima vittoria, ma questa serata lascia parecchie indicazioni inquietanti. Cabral in partenza?

14 ottobre 2022 00:17

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