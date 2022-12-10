Corriere dello Sport, Terzic-Bologna, l’ostacolo è Italiano. Nei prossimi giorni incontro tra i due club
Terzic è il primo obiettivo di gennaio per il Bologna
A cura di Redazione Labaroviola
10 dicembre 2022 09:48
Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla dell’interesse del Bologna per Aleksa Terzic, obiettivo numero uno per il mercato di gennaio. Al giocatore piacerebbe la destinazione. A complicare tutto c’è però Italiano, che lo considera il sostituto di Biraghi. Il suo contratto scade nel 2024, non si può un prestito con diritto di riscatto. Nei prossimi giorni si incontreranno le due dirigenze.
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