Nazione, la Fiorentina offrirà 10 milioni per Sabiri, la Samp ne chiede 15. Operazione alla "Amrabat"?

L'operazione Sabiri non sarà semplice per la Fiorentina. Il Mondiale lievita il suo prezzo

Una cosa è certa: l’operazione Sabiri non sarà più un’operazione low cost. Non che quando la Fiorentina si è avvicinata al giocatore (Pradè in occasione della sfida fra i viola e Samp), la trattativa avrebbe potuto avere contorni finanziariamente bassi, ma adesso che il Mondiale sta esaltando il Marocco, e soprattutto con la Samp vicina a un passaggio di proprietà e consapevole che Sabiri è senza dubbio un tesoro prezioso, l’affare non sarà proprio una passeggiata.Le cifre. Secondo il portale di mercato transfermarkt.com, Sabiri sarebbere addiruttuta ancora un giocatore... svalutato (il cartellino è quotato 3 milioni di euro), ma nella realtà il prezzo del marocchini (con passaporto tedesco) lo fanno già domanda e offerta. E qui ecco le basi del primo contatto fra Samp e Fiorentina. I blucerchiati chiedono 15 milioni, i viola sono pronti a spenderne 10.

Dunque ci sono ancora – esattamente – 5 milioni di euro a dividere il presente e l’eventuale futuro a Firenze del centrocampista.Non pochi, è vero, ma l’inserimento di contropartite tecniche (Zurkowski in prima fila e Maleh a inseguire) potrà rendere tutto meno... impossibile.Ci sarà da trattare, da limare le differenze e via dicendo, ma c’è anche un altro dettaglio da non sottovalutare. La prossima settimana, in casa Samp, andrà in scena un consiglio di amministrazione che potrebbe aprire le porte a scenari di cambiamento ed è naturale che prima di quel giorno (il 14) anche qualsiasi operazione di mercato non avrà interlocutori definitivi.Terza questione: Sabiri è un giocatore che ha mercato e dunque la Fiorentina non sarà l’unica ad aver bussato per lui alla porta dei blucerchiati. Da qui l’eventualità (probabilissima) che sul giocatore si possa aprire un’asta, ovviamente con prezzo al rialzo.

Tutto questo, senza dimenticare la maxi-plusvalenza a cui sta andando incontro la Sampdoria che per chiudere con l’Ascoli l’acquisto di Sabiri, ha speso un milione di euro.Le prossime mosse della Fiorentina? La prossima settimana, appunto una volta scavalcata la data del 14 dicembre, i viola saranno i primi a riprendere i contatti con i dirigenti liguri e, molto probabilmente, formalizzeranno l’offerta di 10 milioni già ’promessa’ nel corso del mese di novembre.Infine non è da escludere che i viola puntino a realizzare con Sabiri un’operazione come quella che fu fatta per Amrabat, ovvero acquisto subito e sbarco a Firenze a fine stagione. Lo scrive La Nazione.

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