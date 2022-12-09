Anche Giuseppe Rossi inebriato da Messi: "Non ci sono parole per la genialità di Messi, che assist"

Giuseppe Rossi in piedi per Leo Messi, l'ex giocatore della Fiorentina ha voluto esaltare il grande assist del giocatore dell'albiceleste

Un assist pazzesco quello fornito da Lionel Messi per Molina per l'1-0 nel primo tempo di Argentina-Olanda, il numero 10 dopo un'azione personale ha servito un meraviglioso assist per il terzino. Una giocata che non è passata inosservata nemmeno a Giuseppe Rossi, uno che conosce benissimo le grandi giocate, l'ex giocatore della Fiorentina ha scritto: "Non ci sono parole per la genialità di Messi!!!!! Che assist!!"

TORNA A PARLARE MALESANI

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