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Notizie Mondiale Fiorentina

Dzeko: “Credo che il mio infortunio non sia grave. Complimenti ai ragazzi per il mondiale conquistato”

06 aprile 2026 19:37

Corriere Fiorentino: “Kean ferito. Scelto di restare a Firenze non solo per riconoscenza, anche per il Mondiale”

03 aprile 2026 08:48

Gattuso: "Io chiedo scusa, non andremo al Mondiale: una mazzata cosi è difficile da digerire"

31 marzo 2026 23:51

"Non parteciperemo al Mondiale in un paese corrotto che ha ucciso tanti iraniani in modo brutale"

11 marzo 2026 13:44

Dazn fa la guerra a chi ha disdetto l'abbonamento durante la sosta mondiale. Ora il prezzo è più alto

03 gennaio 2023 22:04

Adani rivela: "Nel mio contratto con la Rai c'era scritto che avrei dovuto fare la finale del Mondiale"

26 dicembre 2022 23:00

FIFA contro Salt Bae: "Accesso al campo di gioco non consentito, ci saranno punizioni interne"

22 dicembre 2022 19:21

Galli: "Fiorentina aveva trattato i migliori giovani del mondiale, poi si è tirata indietro per 1/2 milioni"

19 dicembre 2022 15:52

Marocco furioso scrive alla Fifa: "Ci mancano due rigori, avete favorito la Francia per la finale"

15 dicembre 2022 16:07

Sentite Graziani: "L'amore di Firenze non ha prezzo. Antognoni? È il mio quarto fratello"

15 dicembre 2022 10:13

Il Marocco ha giocato, la Francia ha segnato. In finale ci va Mbappè senza meritare la vittoria

14 dicembre 2022 22:05

Julian Alvarez ed Enzo Fernandez sono costati in totale 40 milioni. In Italia è mancato il coraggio

14 dicembre 2022 14:35

Muore un altro giornalista in Qatar, anche lui in circostanze misteriose, era un fotografo

11 dicembre 2022 20:09

Esplode la festa marocchina a Firenze, tifosi del Marocco festeggiano in Piazza del Duomo. I video

10 dicembre 2022 18:46

Messi scrive a Batistuta: "Un grande onore essere al tuo livello. Non conta il nome, conta l'Argentina"

10 dicembre 2022 16:46

Anche Giuseppe Rossi inebriato da Messi: "Non ci sono parole per la genialità di Messi, che assist"

09 dicembre 2022 20:55

Retroscena Ronaldo, Palmeri: "Ha rifiutato di allenarsi con quelli che sono andati in panchina"

07 dicembre 2022 15:33

In Portogallo sono stufi di Cristiano Ronaldo: "Mettetelo in panchina, senza di lui siamo più forti"

04 dicembre 2022 15:22

Il mondiale di Zurkowski è un vero e proprio flop. Zero minuti giocati. Il problema non era la Fiorentina

30 novembre 2022 22:45

Tifosa della Croazia rischia il carcere in Qatar per come è andata allo stadio, ha anche pubblicato foto

28 novembre 2022 20:49

Jovic ammonito dalla panchina. Il motivo? Esultanza eccessiva al 2-1 della Serbia

28 novembre 2022 12:48

Ct Marocco Regragui: "Mi aspetto che Amrabat si trasferisca in un club più grande dopo il mondiale"

28 novembre 2022 00:28

Zurkowski bocciato anche dalla Polonia, il Ct non lo mette mai in campo. Non era colpa di Italiano

26 novembre 2022 23:49

Il vergognoso gesto di Mckennie, lo juventino ha le mani sudate e le asciuga sul fotografo a bordo campo

26 novembre 2022 17:08

Mondiale, giornalista rapinata in diretta tv. La polizia del Qatar: "Vuole la prigione o l'espulsione?"

21 novembre 2022 22:56

Infantino e l'Emiro del Qatar sulla fascia per LGBT: "No, al massimo ci scrivete No Discrimination"

21 novembre 2022 13:53

Dall'Inghilterra, il Qatar ha pagato 7,4 milioni di dollari all'Ecuador per vincere la prima partita del mondiale

20 novembre 2022 15:23

Ultime amichevoli prima del mondiale, Turchia-Repubblica Ceca con Barak titolare nel tridente ceco

19 novembre 2022 18:18

Scaloni sul forfait di Nico Gonzalez: "Abbiamo avuto tanti problemi ma la preparazione è cruciale"

19 novembre 2022 17:46

Infantino: "Critiche al mondiale ipocrite. Per quanto fatto dagli europei dovremmo scusarci per 3 mila anni"

19 novembre 2022 13:43

Amichevoli internazionali, Luka Jovic e Nikola Milenkovic titolari nella sfida contro il Bahrain

18 novembre 2022 16:37

Ghana si dimentica le magliette in Africa, adesso è un problema farle arrivare in tempo per il mondiale

15 novembre 2022 22:07

La rivincita di Norgaard: da esubero della Fiorentina al Mondiale con Eriksen e Schmeichel

14 novembre 2022 17:00

Dopo Milan-Fiorentina 15 giorni di vacanza per i calciatori viola poi tante amichevoli da giocare

12 novembre 2022 09:34

Brutta notizia per Terzic, non convocato dalla Serbia per il mondiale. Ci sono Jovic e Milenkovic

11 novembre 2022 14:09

Nazione, Gonzalez out con il Milan ma vola in Qatar. Il “problema interno” verrà affrontato al suo rientro in Italia

11 novembre 2022 09:56

Vlahovic ha la pubalgia e rischia il mondiale con la Serbia. Jovic potrebbe beneficiarne ed essere titolare

07 novembre 2022 12:17

Italia ripescata al mondiale, ipotesi concreta. La Fifa vuole escludere l'Iran per le violenze sulle donne

21 ottobre 2022 14:09

Le regole del Qatar per il Mondiale: No alcool, niente gonne e baci. No a strette di mano con le donne

07 ottobre 2022 22:31

Mancini rivela: "Cambierò anche 20 calciatori su 20". Chance per qualcuno della Fiorentina?

03 giugno 2022 17:17

In Inghilterra godono del flop Italia dopo essere stati presi in giro e scrivono "You're staying Rome"

25 marzo 2022 19:06

Mancini distrutto: "Non dovevamo nemmeno essere qui. Voglio più bene oggi ai ragazzi che a luglio"

24 marzo 2022 23:19

L'ultima idea della Lega di Serie A, giocare un torneo in America durante il mondiale

04 febbraio 2022 20:35

ECA: "Mondiale ogni 2 anni? Dannoso per il Calcio e la salute dei giocatori"

24 settembre 2021 15:41

Osvaldo: “Prandelli? Spero passi male la quarantena. Mi ha tolto il Mondiale, volevo morire”

26 aprile 2020 10:08

Guagni: "Il mio idolo è Batistuta. Quando smetterò di giocare spero di restare nella Fiorentina"

16 aprile 2020 19:56

Ranieri: "Meritavamo di più con il Parma. Cagliari? Sarà una gara difficile. Devo potenziarmi fisicamente"

06 novembre 2019 17:14

Toni: "Giocare per la nazionale è magico. Mondiale 2006? Ci fu tanta confusione dopo il rigore di Grosso"

13 ottobre 2019 19:27

Milenkovic, Badelj e Sanchez fanno guadagnare 1,1 milioni dalla Fifa. La tabella del ricavo

04 dicembre 2018 13:21

Salcedo: "Dopo la scomparsa di Astori vedo la vita diversamente. Non importa se salto il mondiale..."

04 maggio 2018 17:13

Tuttosport: Sanchez vuole il Cagliari per puntare al Mondiale, mentre i viola pensano a Barella

09 gennaio 2018 12:50

Rivoluzione televisiva, i mondiali saranno trasmessi per la prima volta in chiaro su Mediaset

21 dicembre 2017 15:51

IL PEGGIORE DI TUTTI I TEMPI... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

17 novembre 2017 20:15

Zekhnini apre alla chiamata del Marocco: "Sarà bello vederli in Russia, un giorno potrei vestire quella maglia"

15 novembre 2017 18:54

Pazza idea da Savona: ''Facciamo un mondiale degli esclusi con Olanda, USA, Cile e le altre''

15 novembre 2017 17:11

Cosa comporterebbe la mancata qualificazione al mondiale in Russia dell'Italia in termini economici?

12 novembre 2017 19:33

Disastro Italia, in Svezia è 1-0. Adesso bisogna vincere per forza al ritorno. Rischio mondiale a casa

10 novembre 2017 23:02

Pezzella sempre più al top: convocato nuovamente dall'Argentina, ora il mondiale si avvicina per il centrale viola

20 ottobre 2017 17:56

Ventura: ''Italia fuori dal mondiale? Ipotesi da non prendere nemmeno in considerazione. La Svezia...''

17 ottobre 2017 16:51

L'Italia U20 vince 2-0 nel mondiale coreano. Nel secondo gol c'è l'assist di una promessa viola..

24 maggio 2017 17:24

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