Notizie Mondiale Fiorentina

Dzeko: “Credo che il mio infortunio non sia grave. Complimenti ai ragazzi per il mondiale conquistato”
06 aprile 2026 19:37
Corriere Fiorentino: “Kean ferito. Scelto di restare a Firenze non solo per riconoscenza, anche per il Mondiale”
03 aprile 2026 08:48
Gattuso: "Io chiedo scusa, non andremo al Mondiale: una mazzata cosi è difficile da digerire"
31 marzo 2026 23:51
"Non parteciperemo al Mondiale in un paese corrotto che ha ucciso tanti iraniani in modo brutale"
11 marzo 2026 13:44
Dazn fa la guerra a chi ha disdetto l'abbonamento durante la sosta mondiale. Ora il prezzo è più alto
03 gennaio 2023 22:04
Adani rivela: "Nel mio contratto con la Rai c'era scritto che avrei dovuto fare la finale del Mondiale"
26 dicembre 2022 23:00
FIFA contro Salt Bae: "Accesso al campo di gioco non consentito, ci saranno punizioni interne"
22 dicembre 2022 19:21
Galli: "Fiorentina aveva trattato i migliori giovani del mondiale, poi si è tirata indietro per 1/2 milioni"
19 dicembre 2022 15:52
Marocco furioso scrive alla Fifa: "Ci mancano due rigori, avete favorito la Francia per la finale"
15 dicembre 2022 16:07
Sentite Graziani: "L'amore di Firenze non ha prezzo. Antognoni? È il mio quarto fratello"
15 dicembre 2022 10:13
Il Marocco ha giocato, la Francia ha segnato. In finale ci va Mbappè senza meritare la vittoria
14 dicembre 2022 22:05
Julian Alvarez ed Enzo Fernandez sono costati in totale 40 milioni. In Italia è mancato il coraggio
14 dicembre 2022 14:35
Muore un altro giornalista in Qatar, anche lui in circostanze misteriose, era un fotografo
11 dicembre 2022 20:09
Esplode la festa marocchina a Firenze, tifosi del Marocco festeggiano in Piazza del Duomo. I video
10 dicembre 2022 18:46
Messi scrive a Batistuta: "Un grande onore essere al tuo livello. Non conta il nome, conta l'Argentina"
10 dicembre 2022 16:46
Anche Giuseppe Rossi inebriato da Messi: "Non ci sono parole per la genialità di Messi, che assist"
09 dicembre 2022 20:55
Retroscena Ronaldo, Palmeri: "Ha rifiutato di allenarsi con quelli che sono andati in panchina"
07 dicembre 2022 15:33
In Portogallo sono stufi di Cristiano Ronaldo: "Mettetelo in panchina, senza di lui siamo più forti"
04 dicembre 2022 15:22
Il mondiale di Zurkowski è un vero e proprio flop. Zero minuti giocati. Il problema non era la Fiorentina
30 novembre 2022 22:45
Tifosa della Croazia rischia il carcere in Qatar per come è andata allo stadio, ha anche pubblicato foto
28 novembre 2022 20:49
Jovic ammonito dalla panchina. Il motivo? Esultanza eccessiva al 2-1 della Serbia
28 novembre 2022 12:48
Ct Marocco Regragui: "Mi aspetto che Amrabat si trasferisca in un club più grande dopo il mondiale"
28 novembre 2022 00:28
Zurkowski bocciato anche dalla Polonia, il Ct non lo mette mai in campo. Non era colpa di Italiano
26 novembre 2022 23:49
Il vergognoso gesto di Mckennie, lo juventino ha le mani sudate e le asciuga sul fotografo a bordo campo
26 novembre 2022 17:08
Mondiale, giornalista rapinata in diretta tv. La polizia del Qatar: "Vuole la prigione o l'espulsione?"
21 novembre 2022 22:56
Infantino e l'Emiro del Qatar sulla fascia per LGBT: "No, al massimo ci scrivete No Discrimination"
21 novembre 2022 13:53
Dall'Inghilterra, il Qatar ha pagato 7,4 milioni di dollari all'Ecuador per vincere la prima partita del mondiale
20 novembre 2022 15:23
Ultime amichevoli prima del mondiale, Turchia-Repubblica Ceca con Barak titolare nel tridente ceco
19 novembre 2022 18:18
Scaloni sul forfait di Nico Gonzalez: "Abbiamo avuto tanti problemi ma la preparazione è cruciale"
19 novembre 2022 17:46
Infantino: "Critiche al mondiale ipocrite. Per quanto fatto dagli europei dovremmo scusarci per 3 mila anni"
19 novembre 2022 13:43
Amichevoli internazionali, Luka Jovic e Nikola Milenkovic titolari nella sfida contro il Bahrain
18 novembre 2022 16:37
Ghana si dimentica le magliette in Africa, adesso è un problema farle arrivare in tempo per il mondiale
15 novembre 2022 22:07
La rivincita di Norgaard: da esubero della Fiorentina al Mondiale con Eriksen e Schmeichel
14 novembre 2022 17:00
Dopo Milan-Fiorentina 15 giorni di vacanza per i calciatori viola poi tante amichevoli da giocare
12 novembre 2022 09:34
Brutta notizia per Terzic, non convocato dalla Serbia per il mondiale. Ci sono Jovic e Milenkovic
11 novembre 2022 14:09
Nazione, Gonzalez out con il Milan ma vola in Qatar. Il “problema interno” verrà affrontato al suo rientro in Italia
11 novembre 2022 09:56
Vlahovic ha la pubalgia e rischia il mondiale con la Serbia. Jovic potrebbe beneficiarne ed essere titolare
07 novembre 2022 12:17
Italia ripescata al mondiale, ipotesi concreta. La Fifa vuole escludere l'Iran per le violenze sulle donne
21 ottobre 2022 14:09
Le regole del Qatar per il Mondiale: No alcool, niente gonne e baci. No a strette di mano con le donne
07 ottobre 2022 22:31
Mancini rivela: "Cambierò anche 20 calciatori su 20". Chance per qualcuno della Fiorentina?
03 giugno 2022 17:17
In Inghilterra godono del flop Italia dopo essere stati presi in giro e scrivono "You're staying Rome"
25 marzo 2022 19:06
Mancini distrutto: "Non dovevamo nemmeno essere qui. Voglio più bene oggi ai ragazzi che a luglio"
24 marzo 2022 23:19
L'ultima idea della Lega di Serie A, giocare un torneo in America durante il mondiale
04 febbraio 2022 20:35
ECA: "Mondiale ogni 2 anni? Dannoso per il Calcio e la salute dei giocatori"
24 settembre 2021 15:41
Osvaldo: “Prandelli? Spero passi male la quarantena. Mi ha tolto il Mondiale, volevo morire”
26 aprile 2020 10:08
Guagni: "Il mio idolo è Batistuta. Quando smetterò di giocare spero di restare nella Fiorentina"
16 aprile 2020 19:56
Ranieri: "Meritavamo di più con il Parma. Cagliari? Sarà una gara difficile. Devo potenziarmi fisicamente"
06 novembre 2019 17:14
Toni: "Giocare per la nazionale è magico. Mondiale 2006? Ci fu tanta confusione dopo il rigore di Grosso"
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Milenkovic, Badelj e Sanchez fanno guadagnare 1,1 milioni dalla Fifa. La tabella del ricavo
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Salcedo: "Dopo la scomparsa di Astori vedo la vita diversamente. Non importa se salto il mondiale..."
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Tuttosport: Sanchez vuole il Cagliari per puntare al Mondiale, mentre i viola pensano a Barella
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Rivoluzione televisiva, i mondiali saranno trasmessi per la prima volta in chiaro su Mediaset
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IL PEGGIORE DI TUTTI I TEMPI... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
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Zekhnini apre alla chiamata del Marocco: "Sarà bello vederli in Russia, un giorno potrei vestire quella maglia"
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Pazza idea da Savona: ''Facciamo un mondiale degli esclusi con Olanda, USA, Cile e le altre''
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Cosa comporterebbe la mancata qualificazione al mondiale in Russia dell'Italia in termini economici?
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Disastro Italia, in Svezia è 1-0. Adesso bisogna vincere per forza al ritorno. Rischio mondiale a casa
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Pezzella sempre più al top: convocato nuovamente dall'Argentina, ora il mondiale si avvicina per il centrale viola
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Ventura: ''Italia fuori dal mondiale? Ipotesi da non prendere nemmeno in considerazione. La Svezia...''
17 ottobre 2017 16:51
L'Italia U20 vince 2-0 nel mondiale coreano. Nel secondo gol c'è l'assist di una promessa viola..
24 maggio 2017 17:24
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