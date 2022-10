Le regole del Qatar per il Mondiale: No alcool, niente gonne e baci. No a strette di mano con le donne

Il 20 novembre alle 17 partiranno i Mondiali in Qatar, i secondi consecutrivi senza l’Italia. Saranno i primi Mondiali invernali, i primi Mondiali in un Paese del Medio Oriente. Nonostante le rassicurazioni su un Mondiale aperto e occidentalizzato, sta girando una locandina con degli ordini verso i tifosi in quel mese di competizioni.

Come scrive The Independent, uno dei primi obblighi è quello dell’uso di alcolici. Rimane vietato il consumo all’interno degli stadi o in pubblico. Per quanto riguarda le sostanze stupefacenti, il governo qatarino rimane inamovibile: chiunque tenterà di contrabbandare droghe illegali nel Paese, affronterà gravi conseguenze.

Per quanto riguarda l’abbigliamento, il consiglio è di vestirsi con un certo pudore. Il che vuol dire coprire le spalle ed evitare gonne corte. Ma anche evitare pantaloncini o top senza maniche, anche perché potrebbe essere negato l’ingresso in alcuni edifici. Infine, sono vietati baci in pubblico tra persone dello stesso sesso e infine, si dovranno limitare imprecazioni e atti osceni, oltre lo stringere la mano a una donna: sarebbe irrispettoso. Lo riporta Alfredo Pedullà sul suo sito

LA RISPOSTA ALLA DENUNCIA DALLA SCOZIA