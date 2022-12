Adani rivela: “Nel mio contratto con la Rai c’era scritto che avrei dovuto fare la finale del Mondiale”

Aveva fatto clamore la scelta della Rai di affidare la telecronaca della finale Mondiale, tra Argentina e Francia, alla coppia Alberto Rimedio-Antonio Di Gennaro e non a Stefano Bizzotto e Lele Adani, che invece hanno commentato il terzo posto tra la Croazia contro il sorprendente Marocco (e tutto il percorso dell’Argentina, a eccezione della sconfitta inaugurale contro l’Arabia Saudita).

La passione che Adani ha mostrato durante le gare con l’Argentina, visto «l’amore calcistico» per Lionel Messi, ha conquistato i tifosi e i simpatizzanti dell’Albiceleste. Soprattutto per le frasi pronunciate ai gol contro il Messico nella fase a gironi e contro la Croazia in semifinale.

Per questo motivo in molti avrebbero voluto che fosse lui a commentare l’ultimo atto di Qatar 2022. Ma, come detto, la Rai aveva scelto la coppia formata da Rimedio e Di Gennaro (che commentano anche tutte le partite della Nazionale italiana). Adani, però, ha voluto raccontare la sua verità in una puntata della Bobo TV senza i suoi compagni di avventura, Christian Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola: «Per capire cosa è successo nella designazione della finale bisogna tornare indietro ad agosto 2021, quando firmo il contratto con la Rai. Quello che vi dico è una confidenza che assolve persone che sono state attaccate», ha detto.

Per poi spiegare che, in occasione di una cena con Rimedio e Di Gennaro a Cesena dopo Italia-Ungheria di giugno, aveva raccontato loro che al momento della firma del contratto con la Rai, concordò che non avrebbe commentato le partite della Nazionale. Problema risolto — si fa per dire — per via della mancata qualificazione dell’Italia in Qatar.

«Prima della finale per il terzo posto, siamo a cena a Doha con Rimedio, Antinelli e Donatella Scarnati. E lì ho raccontato tutto: “Alberto, ricordi ancora cosa ti ho detto a Cesena, che non avrei mai commentato l’Italia perché spettava a te e ad Antonio? Quella sera, però, non ti ho detto l’altra cosa che avevo concordato: ovvero che se l’Italia non ci fosse stata, avrei commentato la finale dei Mondiali”. Negli uffici Rai, mentre firmavo — davanti al direttore e a tutte le persone responsabili dei contratti — avevamo trovato questo accordo. Questi erano i patti. Ma c’è un problema: nulla fu messo per iscritto. E poco dopo è cambiata la direzione sportiva».

Ma allora cosa è accaduto?

Adani ha spiegato anche questo. Ha detto di essere grato alla Rai, che ha sposato la causa della Bobo TV. «Non volevo dare un peso ad Antinelli, che già aveva dovuto vedere Rimedio e Di Gennaro privati della finale di Wembley (Italia-Inghilterra, ndc) a causa del Covid. Ho pensato che un signore non si vede da una finale in più o in meno, ma dai comportamenti. Se uno è giusto e semina comportamenti corretti, riceve correttezza. Sono qua a dirvi che era nel mio accordo fare la finale, ma la mia dignità mi ha portato a tenerlo per me».

In tanti avrebbero voluto che Adani concludesse la sua avventura ai Mondiali con il commento della finalissima: «Ma io so fare un passo indietro. E per me Alessandro Antinelli e Donatella Scarnati hanno fatto bene. Nel viaggio in taxi dopo il ristorante Ale e Donatella mi dicono: “Lele, però dovevi dircelo”. Ho chiuso dicendo: “Donatella, ve l’ho detto…». Lo riporta il Corriere della Sera

