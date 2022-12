TMW, la posizione di Pradè nella Fiorentina è sempre più critica. Vicino all’addio anche Burdisso

Viaggia verso la conclusione un 2022 a due facce per la Fiorentina, capace di confermare nella prima metà dell’anno solare quanto di buono fatto a inizio campionato, conquistandosi una 7^ posizione che ha voluto dire ritorno in Europa, per poi però deludere le aspettative nella seconda, superando sì il girone di Conference ma con più fatica del previsto e risultando attardata in campionato rispetto alle concorrenti. In vista del nuovo anno, un punto sull’area tecnica.

Intorno al futuro dell'allenatore, sfogo finale sul campo del lavoro dirigenziale, non sembrano davvero esserci dubbi: in estate Italiano ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina, e in questo momento chi gli è vicino giura che la sua testa non potrebbe neanche per scherzo essere rivolta a cercarsi altre sistemazioni. Nella testa di proprietà e dirigenti, nessuna idea di discuterlo. Un po' più instabile, secondo le ultime indiscrezioni, appare invece la posizione del direttore sportivo Pradè: questo di gennaio potrebbe essere davvero l'ultimo mercato della sua esperienza 2.0 a Firenze? C'è chi giura di sì, le prossime settimane aiuteranno a capire meglio. In tal caso, sarebbe da rivalutare anche la posizione dell'attuale direttore tecnico Burdisso.