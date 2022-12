Bufera su serie A e serie B. Le false plusvalenze della Juventus possono far riscrivere le classifiche

“Plusvalenze, teorema Chinè: tutti i dirigenti che sapevano” scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. La Procura Federale ha presentato ricorso per revocazione parziale della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite dello scorso 27 maggio da parte di Giuseppe Chinè. E adesso? Il 20 gennaio sarà una data chiave perché arriverà la decisione sul ricorso (per la Juve e altri 8 club, con 52 dirigenti coinvolti complessivamente).

Le telefonate intercettate alimentano la convinzione dell’accusa su come il club affrontava il mercato. Secondo Chinè diventa decisiva una telefonata tra Jonh Elkann (non indagato) e Andrea Agnelli del 6 settembre 2021: “secondo Chiné, questa telefonata dimostrerebbe che dell’eccessivo ricorso allo strumento delle plusvalenze ‘tutto l’assetto societario, anche ai livelli più alti, ne sia a conoscenza’”. Lo riporta TMW

ADESSO CI SONO LE PROVE CONTRO LA JUVENTUS