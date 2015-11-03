Labaro Viola

Notizie Rai Fiorentina

Tardelli attacca: "T.Motta? E' stato preso per il gioco ma il gioco dovè? Allegri aveva più punti"

07 dicembre 2024 23:57

La Rai chiude Novantesimo minuto e lo divide su due giorni, non sarà più la domenica pomeriggio

20 luglio 2024 11:58

Le amichevoli dell'Italia non interessano a nessuno, le partite in USA tra le meno viste dal 2019

25 marzo 2024 13:22

Non solo Sky e Dazn, anche la Rai acquista i diritti della fase finale di Europa League

22 marzo 2024 12:32

Adani demolisce Allegri ma lui ascolta in diretta e la sua faccia è un programma: sbuffa e cambia espressione

06 febbraio 2024 12:09

Corona non ci sta: "RAI mi ha censurato. Rifiutato di far sentire audio compromettenti di Zaniolo"

18 ottobre 2023 10:46

Rai e Mediaset potrebbero trasmettere le partite della serie A in chiaro e gratis per tutti

16 febbraio 2023 15:28

Carlo Conti: "Quando mio figlio ha chiesto di tifare Roma ho deciso di tornare a vivere a Firenze"

25 gennaio 2023 14:46

Adani rivela: "Nel mio contratto con la Rai c'era scritto che avrei dovuto fare la finale del Mondiale"

26 dicembre 2022 23:00

Cassano attacca la Rai: "Irritato dalla scelta di non fare ad Adani la finale. Scusatemi ma lo dovevo dire"

19 dicembre 2022 09:05

Retroscena Bobo Tv sulla Rai, era registrata. Avevano versione anche in caso di vittoria della Francia

19 dicembre 2022 08:32

La morte di Sconcerti fa litigare Antinelli e Paola Ferrari: "Disgustato" "Stai zitto che è meglio"

18 dicembre 2022 14:12

La Rai ha deciso di non far fare ad Adani la telecronaca della finale Argentina-Francia

15 dicembre 2022 12:57

Messi dà spettacolo, Adani mette a tacere i criticoni: "E noi dobbiamo contenerci per chi?"

13 dicembre 2022 20:59

Non ci saranno più telecronache per Stramaccioni al mondiale: "Ultima partita è stata Marocco-Portogallo"

11 dicembre 2022 13:07

Zazzaroni attacca Adani: "Se lo conosci lo eviti, la televisione e il consenso hanno fatto male"

07 dicembre 2022 15:20

Stramaccioni impazzisce in diretta per Amrabat: "Un gigante, un gigante! Ennesimo recupero". Il video

06 dicembre 2022 19:21

Paola Ferrari furiosa attacca la RAI: "Mi hanno fatto fuori dai mondiali senza un valido motivo"

01 dicembre 2022 00:11

Cassano: "Sulla Rai non posso dire certe cose" Vieri puntualizza: "Non ci paga la Rai ma la pubblicità"

28 novembre 2022 00:04

Adani risponde a chi voleva una telecronaca senza emozioni: "Ha parlato Messi, io ho solo trasferito"

27 novembre 2022 23:46

Il Mondiale sulla Rai è un flop, da Sebino Nela al "Circolo" nel post partita, il prodotto è scadente

23 novembre 2022 22:05

Grassia attacca: "Nessun dirigente della Fiorentina è in grado di farsi rispettare dal potere del calcio"

15 novembre 2022 16:08

Trattativa tra la Fiorentina e Grillitsch si è fermata perchè il papà ha chiesto 2 milioni di commissione

15 giugno 2022 15:05

Donnarumma attacca in diretta la giornalista Rai: "Non è la prima volta? Quello contro il Real era fallo"

14 giugno 2022 23:02

Che beffa per la RAI, diritti acquistati in anticipo e pagati il doppio a causa dell'eliminazione dell'Italia

25 marzo 2022 13:50

Lino Guanciale e il suo tifo per la Fiorentina da lontano: "Per colpa di mio padre e di Baggio"

07 marzo 2022 14:44

Baggio si confessa e ammette: "Il calcio di adesso mi annoia, io lo vivevo in un altro modo"

19 febbraio 2022 20:16

Lollobrigida (Rai): "Commisso aveva detto che i soldi non erano un problema, è una barzelletta"

26 gennaio 2022 16:44

Sara Meini: "Nuovi positivi nella Fiorentina, uno di questi sarebbe un titolarissimo viola"

22 gennaio 2022 16:25

Joe Barone smentisce subito la Gazzetta: "Nessuna offerta dalla Juventus per Vlahovic"

21 gennaio 2022 12:37

L'improvvisa morte di David Sassoli, fiorentino e grande tifoso viola, era un orgoglio italiano

11 gennaio 2022 12:18

Marco Mazzocchi la spara: "Il Chelsea tratta scambio tra Lukaku e giovane attaccante di serie A"

03 gennaio 2022 14:44

Adani si taglia la barba 10 anni dopo: "Promessa a mia madre in punto di morte, sua carezza eterna"

02 gennaio 2022 19:35

Quarta: "Voglio più sudamericani alla Fiorentina e forse tra poco saremo qualcuno in più"

17 dicembre 2021 20:50

Video, dietro Vlahovic il figlio del presidente della Serbia e la malavita. Report prova a far luce

06 dicembre 2021 23:09

Paola Ferrari: "Anche io sono stata molestata come Greta, io gli avrei dato una borsettata"

03 dicembre 2021 23:51

Carlo Conti: "Se la Fiorentina arriva in Champions vado allo stadio a piedi da Piazza Libertà"

12 ottobre 2021 17:13

Fiorentina vuole vendere all'estero Vlahovic già a gennaio. Commisso pensa ci sia la Juventus

05 ottobre 2021 20:32

Commisso, dalle forti dichiarazioni di ieri su Inter e Juve, a quelle su errori arbitrali e burocrazia

20 settembre 2021 15:56

Carlo Conti: "Per far tifare Fiorentina a mio figlio sono tornato a vivere a Firenze, a Roma era confuso"

19 settembre 2021 12:57

Repice: "Roma? Sarà una bella partita. Molto dipenderà da Italiano: gli allenatori come lui mi spaventano"

20 agosto 2021 14:19

Commisso annuncia: "Anche con l'offerta giusta Vlahovic non andrà via quest'anno. Offerto rinnovo"

19 agosto 2021 15:18

Commisso: "Vlahovic non è in vendita, proposto ricco rinnovo. Voglio tenerlo ancora un anno"

19 agosto 2021 13:08

TgR, in caso di addio di Vlahovic la Fiorentina prenderà uno tra Kean, Scamacca o Belotti

17 agosto 2021 15:16

Montella: "A Firenze ho lanciato Vlahovic e Castrovilli. Mi sono incatenato per Berardi alla Fiorentina"

23 giugno 2021 01:05

Rai, Fiorentina non deposita in Lega contratto Gattuso, cerca già nuovo allenatore

16 giugno 2021 20:06

Pizarro: "Vedrei bene Sarri alla Fiorentina, la città ha il palato raffinato. De Rossi? Era uno scherzo"

21 maggio 2021 16:02

Giornalista della Rai prende a pugni suo collega. Motivo? L'aria condizionata. La ricostruzione

30 aprile 2021 22:21

Toni: "Lo scavino di Vlahovic denota la sua grande personalità. La Fiorentina deve costruirgli la squadra attorno"

25 aprile 2021 21:31

Gollini: "Giornalisti Rai ridicoli. Calcio come Basket? Incompetenti. Colpa di chi li ha messi li"

23 aprile 2021 17:04

Tg Rai, spogliatoio Fiorentina non ha salutato Prandelli perchè non avvisato delle dimissioni

28 marzo 2021 21:01

Sabatino, doppietta e qualificazione all'Europeo: "Il Franchi ci porta bene, chiederemo di giocarci sempre"

24 febbraio 2021 21:22

La Rai annuncia: il Papu Gomez sta pensando di accettare la proposta della Fiorentina

19 gennaio 2021 20:43

Montiel: "Il gol? È un regalo per il presidente, speriamo sia felice"

25 novembre 2020 20:18

Udinese-Fiorentina di Coppa Italia in chiaro su Rai 2. Chi vince incontra l'Inter

23 novembre 2020 16:08

Casamonti: "Con Barone ho visitato il centro sportivo del Real Madrid"

14 novembre 2020 23:24

Venerato (Rai): "In estate Milik ha rifiutato solo la Fiorentina. A gennaio la viola potrebbe riprovarci"

14 novembre 2020 19:09

Radio Rai annuncia, Sarri ha risolto oggi il contratto con la Juventus. Fiorentina più vicina

19 ottobre 2020 23:15

Rai rivela, la Fiorentina offre a Milik contratto di cinque anni a 3 milioni e mezzo più 500 mila euro di bonus

04 ottobre 2020 14:49

Spadafora euforico per l'accordo sugli highlights: "Grazie a Sky e Dazn tutti vedranno i gol a fine partita"

26 giugno 2020 20:43

Spadafora: "Accordi sul calcio in chiaro ad un passo". A fine gara highlights su Rai e Mediaset

17 giugno 2020 22:28

Accordo raggiunto, una partita in chiaro di A e highlights al fischio finale. I dettagli

11 giugno 2020 21:32

Rai, la Fiorentina trova l'accordo con la famiglia Casini, opzionati 38 ettari di terreno a Campi. I dettagli

28 maggio 2020 22:15

La Fiorentina sui social piange l'improvvisa scomparsa del noto giornalista Franco Lauro

14 aprile 2020 21:21

Udinese-Fiorentina in chiaro? Le proposte ci sono ora la decisione spetta al governo

26 febbraio 2020 11:27

Partite in chiaro? La Rai: "Siamo disponibili anche noi, lo facciamo per l'interesse pubblico"

25 febbraio 2020 20:47

Infantino: "Bisogna identificare gli autori dei cori razzisti e sbatterli fuori dallo stadio. Serve avere la certezza della pena"

23 settembre 2019 11:02

Collovati sospeso dalla Rai fino al 9 Marzo. Ha pronunciato frasi sessiste. Ecco il comunicato

19 febbraio 2019 22:56

Failla: “Champions? Può arrivare, livello mediocre. Corvino necessita di una possibilità...”

29 gennaio 2019 10:40

Vergogna Rai, il Tg1 ha censurato la coreografia in onore di Riccardo Magherini. La vicenda

03 dicembre 2018 11:52

Hanno provato a incendiare la casa del giornalista di Report che indaga su Juventus e 'ndrangheta

14 novembre 2018 10:31

Lady Simeone: "Cambierò posto allo stadio fin quando non passerà questo momento di Giovanni"

04 novembre 2018 20:01

I soldi della tv fanno spostare le semifinali di Coppa Italia, si giocheranno a distanza di 2 mesi

27 ottobre 2018 12:33

VIDEO, Il servizio di Report sugli affari tra Juventus e 'ndrangheta. Rivelazioni e retrescona

22 ottobre 2018 23:33

L'inchista di Report che sta facendo tremare la Juventus, gli scenari della vicenda

22 ottobre 2018 14:24

Anche Daniele Adani potrebbe lasciare Sky Sport, per lui un possibile futuro in Rai

25 luglio 2018 12:52

La Fiorentina ha chiesto di non giocare e rinviare la partita contro il Benevento di domenica

05 marzo 2018 21:14

Smacco Mondiale per la Rai che adesso si prende la Champions in chiaro il mercoledì sera

14 gennaio 2018 15:19

Baldini: "Non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena non possono criticare i Della Valle" la Fiesole risponde furiosa

14 luglio 2017 11:32

Dal 2018 la Champions League tornerà su Sky. Una gara a settimana sarà trasmessa in chiaro dalla Rai. Mediaset addio

01 giugno 2017 11:19

La Rai molla la Formula 1 per la Champions. Nuovi scenari per i diritti tv dal 2018

04 dicembre 2016 10:58

La storia di Firenze e dei Medici fa il botto in televisione, 30% di share e quasi 8 milioni di telespettatori

19 ottobre 2016 12:48

Sconcerti: "Nemmeno Bernardeschi sa il suo ruolo. Ha bisogno di campo aperto, grande tecnica ma il resto..."

09 ottobre 2016 23:59

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