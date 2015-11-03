Notizie Rai Fiorentina

Tardelli attacca: "T.Motta? E' stato preso per il gioco ma il gioco dovè? Allegri aveva più punti"
07 dicembre 2024 23:57
La Rai chiude Novantesimo minuto e lo divide su due giorni, non sarà più la domenica pomeriggio
20 luglio 2024 11:58
Le amichevoli dell'Italia non interessano a nessuno, le partite in USA tra le meno viste dal 2019
25 marzo 2024 13:22
Non solo Sky e Dazn, anche la Rai acquista i diritti della fase finale di Europa League
22 marzo 2024 12:32
Adani demolisce Allegri ma lui ascolta in diretta e la sua faccia è un programma: sbuffa e cambia espressione
06 febbraio 2024 12:09
Corona non ci sta: "RAI mi ha censurato. Rifiutato di far sentire audio compromettenti di Zaniolo"
18 ottobre 2023 10:46
Rai e Mediaset potrebbero trasmettere le partite della serie A in chiaro e gratis per tutti
16 febbraio 2023 15:28
Carlo Conti: "Quando mio figlio ha chiesto di tifare Roma ho deciso di tornare a vivere a Firenze"
25 gennaio 2023 14:46
Adani rivela: "Nel mio contratto con la Rai c'era scritto che avrei dovuto fare la finale del Mondiale"
26 dicembre 2022 23:00
Cassano attacca la Rai: "Irritato dalla scelta di non fare ad Adani la finale. Scusatemi ma lo dovevo dire"
19 dicembre 2022 09:05
Retroscena Bobo Tv sulla Rai, era registrata. Avevano versione anche in caso di vittoria della Francia
19 dicembre 2022 08:32
La morte di Sconcerti fa litigare Antinelli e Paola Ferrari: "Disgustato" "Stai zitto che è meglio"
18 dicembre 2022 14:12
La Rai ha deciso di non far fare ad Adani la telecronaca della finale Argentina-Francia
15 dicembre 2022 12:57
Messi dà spettacolo, Adani mette a tacere i criticoni: "E noi dobbiamo contenerci per chi?"
13 dicembre 2022 20:59
Non ci saranno più telecronache per Stramaccioni al mondiale: "Ultima partita è stata Marocco-Portogallo"
11 dicembre 2022 13:07
Zazzaroni attacca Adani: "Se lo conosci lo eviti, la televisione e il consenso hanno fatto male"
07 dicembre 2022 15:20
Stramaccioni impazzisce in diretta per Amrabat: "Un gigante, un gigante! Ennesimo recupero". Il video
06 dicembre 2022 19:21
Paola Ferrari furiosa attacca la RAI: "Mi hanno fatto fuori dai mondiali senza un valido motivo"
01 dicembre 2022 00:11
Cassano: "Sulla Rai non posso dire certe cose" Vieri puntualizza: "Non ci paga la Rai ma la pubblicità"
28 novembre 2022 00:04
Adani risponde a chi voleva una telecronaca senza emozioni: "Ha parlato Messi, io ho solo trasferito"
27 novembre 2022 23:46
Il Mondiale sulla Rai è un flop, da Sebino Nela al "Circolo" nel post partita, il prodotto è scadente
23 novembre 2022 22:05
Grassia attacca: "Nessun dirigente della Fiorentina è in grado di farsi rispettare dal potere del calcio"
15 novembre 2022 16:08
Trattativa tra la Fiorentina e Grillitsch si è fermata perchè il papà ha chiesto 2 milioni di commissione
15 giugno 2022 15:05
Donnarumma attacca in diretta la giornalista Rai: "Non è la prima volta? Quello contro il Real era fallo"
14 giugno 2022 23:02
Che beffa per la RAI, diritti acquistati in anticipo e pagati il doppio a causa dell'eliminazione dell'Italia
25 marzo 2022 13:50
Lino Guanciale e il suo tifo per la Fiorentina da lontano: "Per colpa di mio padre e di Baggio"
07 marzo 2022 14:44
Baggio si confessa e ammette: "Il calcio di adesso mi annoia, io lo vivevo in un altro modo"
19 febbraio 2022 20:16
Lollobrigida (Rai): "Commisso aveva detto che i soldi non erano un problema, è una barzelletta"
26 gennaio 2022 16:44
Sara Meini: "Nuovi positivi nella Fiorentina, uno di questi sarebbe un titolarissimo viola"
22 gennaio 2022 16:25
Joe Barone smentisce subito la Gazzetta: "Nessuna offerta dalla Juventus per Vlahovic"
21 gennaio 2022 12:37
L'improvvisa morte di David Sassoli, fiorentino e grande tifoso viola, era un orgoglio italiano
11 gennaio 2022 12:18
Marco Mazzocchi la spara: "Il Chelsea tratta scambio tra Lukaku e giovane attaccante di serie A"
03 gennaio 2022 14:44
Adani si taglia la barba 10 anni dopo: "Promessa a mia madre in punto di morte, sua carezza eterna"
02 gennaio 2022 19:35
Quarta: "Voglio più sudamericani alla Fiorentina e forse tra poco saremo qualcuno in più"
17 dicembre 2021 20:50
Video, dietro Vlahovic il figlio del presidente della Serbia e la malavita. Report prova a far luce
06 dicembre 2021 23:09
Paola Ferrari: "Anche io sono stata molestata come Greta, io gli avrei dato una borsettata"
03 dicembre 2021 23:51
Carlo Conti: "Se la Fiorentina arriva in Champions vado allo stadio a piedi da Piazza Libertà"
12 ottobre 2021 17:13
Fiorentina vuole vendere all'estero Vlahovic già a gennaio. Commisso pensa ci sia la Juventus
05 ottobre 2021 20:32
Commisso, dalle forti dichiarazioni di ieri su Inter e Juve, a quelle su errori arbitrali e burocrazia
20 settembre 2021 15:56
Carlo Conti: "Per far tifare Fiorentina a mio figlio sono tornato a vivere a Firenze, a Roma era confuso"
19 settembre 2021 12:57
Repice: "Roma? Sarà una bella partita. Molto dipenderà da Italiano: gli allenatori come lui mi spaventano"
20 agosto 2021 14:19
Commisso annuncia: "Anche con l'offerta giusta Vlahovic non andrà via quest'anno. Offerto rinnovo"
19 agosto 2021 15:18
Commisso: "Vlahovic non è in vendita, proposto ricco rinnovo. Voglio tenerlo ancora un anno"
19 agosto 2021 13:08
TgR, in caso di addio di Vlahovic la Fiorentina prenderà uno tra Kean, Scamacca o Belotti
17 agosto 2021 15:16
Montella: "A Firenze ho lanciato Vlahovic e Castrovilli. Mi sono incatenato per Berardi alla Fiorentina"
23 giugno 2021 01:05
Rai, Fiorentina non deposita in Lega contratto Gattuso, cerca già nuovo allenatore
16 giugno 2021 20:06
Pizarro: "Vedrei bene Sarri alla Fiorentina, la città ha il palato raffinato. De Rossi? Era uno scherzo"
21 maggio 2021 16:02
Giornalista della Rai prende a pugni suo collega. Motivo? L'aria condizionata. La ricostruzione
30 aprile 2021 22:21
Toni: "Lo scavino di Vlahovic denota la sua grande personalità. La Fiorentina deve costruirgli la squadra attorno"
25 aprile 2021 21:31
Gollini: "Giornalisti Rai ridicoli. Calcio come Basket? Incompetenti. Colpa di chi li ha messi li"
23 aprile 2021 17:04
Tg Rai, spogliatoio Fiorentina non ha salutato Prandelli perchè non avvisato delle dimissioni
28 marzo 2021 21:01
Sabatino, doppietta e qualificazione all'Europeo: "Il Franchi ci porta bene, chiederemo di giocarci sempre"
24 febbraio 2021 21:22
La Rai annuncia: il Papu Gomez sta pensando di accettare la proposta della Fiorentina
19 gennaio 2021 20:43
Montiel: "Il gol? È un regalo per il presidente, speriamo sia felice"
25 novembre 2020 20:18
Udinese-Fiorentina di Coppa Italia in chiaro su Rai 2. Chi vince incontra l'Inter
23 novembre 2020 16:08
Casamonti: "Con Barone ho visitato il centro sportivo del Real Madrid"
14 novembre 2020 23:24
Venerato (Rai): "In estate Milik ha rifiutato solo la Fiorentina. A gennaio la viola potrebbe riprovarci"
14 novembre 2020 19:09
Radio Rai annuncia, Sarri ha risolto oggi il contratto con la Juventus. Fiorentina più vicina
19 ottobre 2020 23:15
Rai rivela, la Fiorentina offre a Milik contratto di cinque anni a 3 milioni e mezzo più 500 mila euro di bonus
04 ottobre 2020 14:49
Spadafora euforico per l'accordo sugli highlights: "Grazie a Sky e Dazn tutti vedranno i gol a fine partita"
26 giugno 2020 20:43
Spadafora: "Accordi sul calcio in chiaro ad un passo". A fine gara highlights su Rai e Mediaset
17 giugno 2020 22:28
Accordo raggiunto, una partita in chiaro di A e highlights al fischio finale. I dettagli
11 giugno 2020 21:32
Rai, la Fiorentina trova l'accordo con la famiglia Casini, opzionati 38 ettari di terreno a Campi. I dettagli
28 maggio 2020 22:15
La Fiorentina sui social piange l'improvvisa scomparsa del noto giornalista Franco Lauro
14 aprile 2020 21:21
Udinese-Fiorentina in chiaro? Le proposte ci sono ora la decisione spetta al governo
26 febbraio 2020 11:27
Partite in chiaro? La Rai: "Siamo disponibili anche noi, lo facciamo per l'interesse pubblico"
25 febbraio 2020 20:47
Infantino: "Bisogna identificare gli autori dei cori razzisti e sbatterli fuori dallo stadio. Serve avere la certezza della pena"
23 settembre 2019 11:02
Collovati sospeso dalla Rai fino al 9 Marzo. Ha pronunciato frasi sessiste. Ecco il comunicato
19 febbraio 2019 22:56
Failla: “Champions? Può arrivare, livello mediocre. Corvino necessita di una possibilità...”
29 gennaio 2019 10:40
Vergogna Rai, il Tg1 ha censurato la coreografia in onore di Riccardo Magherini. La vicenda
03 dicembre 2018 11:52
Hanno provato a incendiare la casa del giornalista di Report che indaga su Juventus e 'ndrangheta
14 novembre 2018 10:31
Lady Simeone: "Cambierò posto allo stadio fin quando non passerà questo momento di Giovanni"
04 novembre 2018 20:01
I soldi della tv fanno spostare le semifinali di Coppa Italia, si giocheranno a distanza di 2 mesi
27 ottobre 2018 12:33
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22 ottobre 2018 23:33
L'inchista di Report che sta facendo tremare la Juventus, gli scenari della vicenda
22 ottobre 2018 14:24
Anche Daniele Adani potrebbe lasciare Sky Sport, per lui un possibile futuro in Rai
25 luglio 2018 12:52
La Fiorentina ha chiesto di non giocare e rinviare la partita contro il Benevento di domenica
05 marzo 2018 21:14
Smacco Mondiale per la Rai che adesso si prende la Champions in chiaro il mercoledì sera
14 gennaio 2018 15:19
Baldini: "Non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena non possono criticare i Della Valle" la Fiesole risponde furiosa
14 luglio 2017 11:32
Dal 2018 la Champions League tornerà su Sky. Una gara a settimana sarà trasmessa in chiaro dalla Rai. Mediaset addio
01 giugno 2017 11:19
La Rai molla la Formula 1 per la Champions. Nuovi scenari per i diritti tv dal 2018
04 dicembre 2016 10:58
La storia di Firenze e dei Medici fa il botto in televisione, 30% di share e quasi 8 milioni di telespettatori
19 ottobre 2016 12:48
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