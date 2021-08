Commisso: “Vlahovic non è in vendita, proposto ricco rinnovo. Voglio tenerlo ancora un anno”

Rocco Commisso ha parlato in esclusiva ai microfoni della Rai, l’intervista integrale sarà trasmessa alle ore 14, intanto ecco un’anticipazione delle sue parole sulla questione Vlahovic, il centravanti viola al centro di numerose voci di mercato, parla Commisso: “Non ho messo Vlahovic in vendita nè ho fissato un prezzo per lui, gli ho fatto una proposta importante per il rinnovo, ci sono tante squadre interessate a lui, voglio che resti ancora un anno”.

ARRIVA IL RINNOVO DI MILENKOVIC, MA SOLO DI UN ANNO