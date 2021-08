Corriere dello Sport, Milenkovic prolunga fino al 2023: 3.5 milioni all’anno e commissione a Ramadani

Dopo il lungo corteggiamento da parte di Tottenham e West Ham, Nikola Milenkovic resterà alla Fiorentina. Si stanno limando gli ultimi dettagli, la fumata bianca deve solo essere annunciata. Per il difensore serbo è pronto un prolungamento fino al 2023, un anno in più rispetto all’attuale 2022, con ingaggio ritoccato attorno ai 3,5 milioni l’anno, commissione all’agente, Ramadani, e una percentuale assicurata sulla futura rivendita (10%). Con la partenza di Pezzella, che sarà sostituito da Nastasic, non è escluso che la fascia di capitano possa finire proprio sul braccio di Milenkovic. Sospiro di sollievo per i Viola, scongiurato il rischio di perdere il difensore classe ’97 a zero a Giugno 2022. Oggi sono in agenda nuovi incontri per arrivare all’accordo definitivo e mettere la firma sul nuovo contratto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

