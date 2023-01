Carlo Conti: “Quando mio figlio ha chiesto di tifare Roma ho deciso di tornare a vivere a Firenze”

Carlo Conti, noto volto Rai e grande tifoso della Fiorentina, ha raccontato alla trasmissione Ciao Maschio, la scelta di tornare a vivere a Firenze dopo essere stato a Roma:

“Ho deciso di lasciare Roma e di far crescere la mia famiglia a Firenze, quando il bimbo aveva 4 anni è successa una cosa abbastanza grave che mi ha fatto pensare fosse il momento di cambiare. Andai a prenderlo all’asilo, uscito dall’asilo mi ha detto ‘Babbo, il mio amico Maurizio tifa un pò per la Roma, posso tifare anche io un po per la Roma?’. In quel momento ho capito che era il momento di tornare a vivere a Firenze”

