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Notizie Carlo Conti Fiorentina

Conti: "Ai giocatori manca l'attaccamento, il viola deve essere una seconda pelle addosso"

13 marzo 2026 14:06

Conti: "Spero che Paratici metta le cose in riga. Non vorrei festeggiare il centenario con la retrocessione"

26 febbraio 2026 15:12

Siparietto divertente tra Conti e Pausini: “Persona splendida, unico difetto? Tifa Fiorentina”

23 febbraio 2026 15:49

Carlo Conti: "Sanremo da record o Fiorentina salva? Non scherziamo; la Fiorentina viene prima di tutto"

22 febbraio 2026 16:30

Conti ricorda Commisso: "Ciao Rocco, è stato un onore conoscerti e inaugurare il Viola Park"

17 gennaio 2026 11:56

Carlo Conti: "Serve rispetto per Firenze. Via la maglia arancione, va portata la maglia Viola sulla pelle”

17 dicembre 2025 15:35

Carlo Conti sulla Fiorentina: "Salvezza? Sono in silenzio stampa. Tirate fuori le... gli attributi"

03 dicembre 2025 14:37

Gigi D’Alessio scherza con Carlo Conti dopo Fiorentina-Napoli: “Pensavo di ritirare 3 premi”

14 settembre 2025 12:01

Conti: "Firmerei volentieri per un pareggio in Grecia per giocarmela al Franchi al ritorno"

04 marzo 2025 18:38

Carlo Conti: "Ho capito che per Bove la cosa più importante è prendere coscienza della fortuna avuta"

17 febbraio 2025 18:41

Bove a Sanremo: "Sto vivendo tra alti e bassi, senza il calcio è come perdere un grande amore"

16 febbraio 2025 00:21

Carlo Conti: "Il mio sogno è che anche i tifosi della Fiorentina gioiscano come quelli dell'Atalanta"

23 maggio 2024 19:01

Carlo Conti: "Finale? La guarderò alla Fantozzi con birra e sbuffetti. Italiano lo confermerei"

14 maggio 2024 08:26

Conti: "Ho trasferito la famiglia a Firenze quando mio figlio mi chiese se poteva tifare anche la Roma"

30 aprile 2024 14:40

Carlo Conti: "Stasera allo stadio con Pieraccioni. Diamo tempo a Commisso. Nico come Antognoni"

28 gennaio 2024 12:17

Carlo Conti: "Finale? Abbiamo la voglia di riportare la coppa a Firenze dopo tanto tempo che manca"

24 maggio 2023 20:06

Carlo Conti: "Anche Pieraccioni era stato invitato al Viola Park, mi ha detto: «Vai tu poi mi racconti»"

15 aprile 2023 18:52

Carlo Conti al Viola Park: "Sto girando a bocca aperta, non mi aspettavo una meraviglia cosi grande"

15 aprile 2023 15:06

Carlo Conti: "Quando mio figlio ha chiesto di tifare Roma ho deciso di tornare a vivere a Firenze"

25 gennaio 2023 14:46

Siparietto su Rai Uno, Mancini: "Al Marocco ruberei Hakimi" Carlo Conti: "Io Amrabat, ma è già mio..."

12 dicembre 2022 00:06

Panariello: "I tifosi della Fiorentina saranno sicuramente in lutto per l'eliminazione della Juventus"

29 ottobre 2022 10:49

Carlo Conti: "Se la Fiorentina batte l'Inter aspetterò Amadeus a Tale e Quale Show. Segnerà Cabral"

21 ottobre 2022 09:45

Carlo Conti: "Se la Fiorentina arriva in Champions vado allo stadio a piedi da Piazza Libertà"

12 ottobre 2021 17:13

Carlo Conti: "Per far tifare Fiorentina a mio figlio sono tornato a vivere a Firenze, a Roma era confuso"

19 settembre 2021 12:57

Carlo Conti ricoverato in ospedale per Coronavirus, condizioni giudicate non compatibili con l'isolamento a casa

06 novembre 2020 13:14

Carlo Conti, commovente messaggio per Masini che ha perso il padre: "Io lo so"

21 giugno 2020 21:15

Conti: "Io sono per il Franchi, la mia preoccupazione é cosa succede di quel luogo"

09 giugno 2020 19:23

Conti: "Mi piacerebbe vincere la coppa Italia. Pioli come un padre, figura indispensabile"

16 ottobre 2018 09:59

Carlo Conti: "Firenze ha inventato il calcio e giocherà al massimo. Poi.."

29 aprile 2018 13:07

Conti: "Questa Fiorentina mi piace, ma sarà un anno di transizione"

28 novembre 2017 23:34

Carlo Conti: "Una Fiorentina così giovane puo andare in Europa. Frattura Della Valle Firenze può essere un ostacolo"

20 agosto 2017 11:06

Carlo Conti: "Che sofferenza condurre mentre la Roma ci faceva gol. Chiesa fenomeno come Gabbani"

14 febbraio 2017 10:28

Carlo Conti: "Ringrazio la Fiorentina per non aver giocato contro la Roma per guardare Sanremo"

09 febbraio 2017 13:58

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