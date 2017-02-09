Carlo Conti: "Ringrazio la Fiorentina per non aver giocato contro la Roma per guardare Sanremo"
Simpatico siparietto sul palco dell'Ariston tra Carlo Conti e Francesco Totti
A cura di Redazione Labaroviola
09 febbraio 2017 13:58
Simpatico siparietto ieri nella seconda puntata del Festival di Sanremo dove, ospite il capitano della Roma Francesco Totti, pizzicato sul risultato tra Roma e Fiorentina il conduttore fiorentino Carlo Conti ha risposto scherzando: "Almeno voglio ringraziare tutti i giocatori della Fiorentina che hanno deciso di guardare Sanremo anziché giocare la partita contro la Roma".