Carlo Conti: "Serve rispetto per Firenze. Via la maglia arancione, va portata la maglia Viola sulla pelle”

Il noto presentatore, Carlo Conti, lancia un appello ai giocatori visto il delicato momento che sta passando la Fiorentina

Il noto presentatore e tifoso viola, Carlo Conti, ha parlato a margine dell'evento "Dal Palasport a Forum, la storia del Nelson Mandela Forum in 40 anni di manifesti" della situazione in casa Fiorentina: "Ci vuole a questo punto una prova di grande orgoglio e di rispetto da parte di giocatori e club nei confronti di Firenze e della Fiorentina".

Le sue parole: "Prima di tutto chiederei di togliere la maglia arancione, poi di applicarsi quella viola sulla pelle. Un super manager? Non saprei, ma credo che comunque serva una grande scossa, ci vogliono i cosiddetti attributi. Se la Fiorentina dovesse giocare i playoff di Conference? Mi dovrei dividere tra una presentazione e l'altra, col monitor dietro le quinte. L'ho fatto a Verona per Fiorentina-Napoli a settembre, ogni volta che rientravo in scena ero sempre più nervoso".