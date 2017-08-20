Carlo Conti: "Una Fiorentina così giovane puo andare in Europa. Frattura Della Valle Firenze può essere un ostacolo"
Possiamo essere la sorpresa del campionato e arrivare tra il quinto e il settimo posto" così Carlo Conti al Corriere fiorentino
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2017 11:06
Carlo Conti ha parlato della stagione viola al Corriere fiorentino, queste le sue parole:
"La Fiorentina può arrivare tra le prime 5-7 del campionato, può essere la sorpresa della stagione. Punti di forza? Sicuramente Stefano Pioli, poi l’età media della squadra, che può dare voglia di vincere e grinta. Un ostacolo potrebbe essere la frattura tra Firenze e i Della Valle, sperando che si possa presto sanare"