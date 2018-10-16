Conti: "Mi piacerebbe vincere la coppa Italia. Pioli come un padre, figura indispensabile"

Su La Nazione in edicola oggi è possibile leggere una bella intervista al noto conduttore e tifoso viola Carlo Conti. Questo un estratto delle sue parole: “Europa? Mi piacerebbe vincere la coppa Itali...

Su La Nazione in edicola oggi è possibile leggere una bella intervista al noto conduttore e tifoso viola Carlo Conti. Questo un estratto delle sue parole: “Europa? Mi piacerebbe vincere la coppa Italia. E’ un traguardo concreto, una pista possibile. E poi ci meritiamo di vincere qualcosa, no? Pioli lo vedo come un babbo. E’ la figura che serviva in questa squadra che ha voglia di crescere e di maturare. Secondo me è stato bravissimo a gestire il dolore e tutto quello che è accaduto con la tragedia di Astori”.