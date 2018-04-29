Carlo Conti: "Firenze ha inventato il calcio e giocherà al massimo. Poi.."

"Firenze ha inventato il calcio e la Fiorentina giocherà a calcio come sempre. Può vincere o perdere ma sempre giocando con impegno e lealtà per la maglia, la città e i suoi obiettivi”. Così il condut...

A cura di Redazione Labaroviola 29 aprile 2018 13:07

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